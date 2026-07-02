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В МИД прокомментировали проблему русофобии в Европе - РИА Новости, 02.07.2026
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13:40 02.07.2026
В МИД прокомментировали проблему русофобии в Европе

МИД: проблема русофобии в Европе приобрела гипертрофированный масштаб

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил о гипертрофированном масштабе проблемы русофобии в европейских странах.
  • По его словам, русофобия стала вопиющей проблемой после начала специальной военной операции в 2022 году.
  • Лукьянцев подчеркнул, что в некоторых странах отменяют все, что связано с Россией, а тех, кто выступает за поддержание добрых отношений с Россией, подвергают травле и ограничению в правах.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Проблема русофобии в европейских странах приобрела гипертрофированный масштаб, заявил директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
По его словам, одна из проблем, которая стала совершенно вопиющей, особенно после начала специальной военной операции в 2022 году, стала русофобия.
"Это то, что в особенности в европейских странах, но и во многих других, мы столкнулись с таким явлением, новым проявлением, может быть, ксенофобии, как русофобия. Эта проблема приобрела совершенно гипертрофированный масштаб", - сказал он в ходе пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня", посвященной третьему совместному докладу внешнеполитических ведомств России и Белоруссии о ситуации в области прав человека в отдельных странах.
"Это и отмена всего того, что связано с Россией, русским миром. То есть все, кто выступает за поддержание добрых отношений с Россией, с русским народом, подвергаются, опять же, травме, преследованию, ограничиваются в пользовании правами", - подчеркнул Лукьянцев.
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