В МИД прокомментировали проблему русофобии в Европе

По его словам, одна из проблем, которая стала совершенно вопиющей, особенно после начала специальной военной операции в 2022 году, стала русофобия.

"Это и отмена всего того, что связано с Россией, русским миром. То есть все, кто выступает за поддержание добрых отношений с Россией, с русским народом, подвергаются, опять же, травме, преследованию, ограничиваются в пользовании правами", - подчеркнул Лукьянцев.