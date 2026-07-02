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Дмитриев призвал Мерца признать ошибки, чтобы спасти Германию - РИА Новости, 02.07.2026
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13:25 02.07.2026
Дмитриев призвал Мерца признать ошибки, чтобы спасти Германию

Дмитриев: Фридриху Мерцу нужно признать ошибки, чтобы спасти Германию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца признать ошибки, чтобы спасти Германию.
  • Дмитриев заявил, что оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" может исправить ситуацию, если Мерц не изменит курс.
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в своем выступлении на немецком телеканале Phoenix заявил о необходимости решительно действовать и продвигать перемены.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу нужно признать ошибки, чтобы спасти Германию, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Энтузиазм в отношении следования неверному курсу - это неудачный подход. Признайте ошибки и измените курс, чтобы спасти Германию, или АдГ (оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" - ред.) сделает это за вас. Тоска по старым временам, когда политики были лучше и их решения были лучше, неплохо - это сигнализирует о жажде рационального подхода, в котором нуждается Германия", - написал Дмитриев в X.
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Так он прокомментировал пост в той же соцсети с речью канцлера. Во время прямого эфира на немецком телеканале Phoenix Мерц заявил, что понимает "тоску по былым временам", однако необходимо "действовать решительно" и "продвигать перемены".
Ранее Дмитриев написал в Х, что канцлер ФРГ может уйти в отставку вслед за премьером Британии Киром Стармером, если не изменит свою политику.
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