Дмитриев призвал Мерца признать ошибки, чтобы спасти Германию

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу нужно признать ошибки, чтобы спасти Германию, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал пост в той же соцсети с речью канцлера. Во время прямого эфира на немецком телеканале Phoenix Мерц заявил, что понимает "тоску по былым временам", однако необходимо "действовать решительно" и "продвигать перемены".