В Роттердаме не ответили на вопрос о передаче останков главаря ОУН* Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ Представитель мэра Роттердама Питер Бас Симонс ушел от ответа на вопрос о возможной передаче Киеву останков главаря ОУН*.

Местные СМИ сообщили, что власти Нидерландов согласовали вывоз останков Коновальца с кладбища в Роттердаме для перезахоронения на Украине.

Посольство России в Гааге заявило, что сообщения о планах перезахоронить Коновальца свидетельствуют о попытках Киева сделать героизацию националистов основой государственной идеологии.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Представитель мэра Роттердама Питер Бас Симонс ушел от ответа на вопрос РИА Новости о возможной передаче Киеву останков главаря ОУН* Евгения Коновальца, похороненного в этом нидерландском городе, для перезахоронения на Украине.

Ранее местные СМИ сообщили, что власти Нидерландов согласовали вывоз с кладбища в Роттердаме останков главаря украинских националистов Коновальца с целью его перезахоронения на Украине.

"У нас нет комментариев на этот счет", - сказал Симонс в ответ на вопрос агентства о том, выдали ли городские власти официальное разрешение на передачу останков Коновальца. Он также посоветовал обратиться к украинским властям по вопросам, касающейся этой темы.

Посольство РФ в Гааге заявило РИА Новости, что сообщения о планах перезахоронить Коновальца свидетельствуют о попытках Киева сделать героизацию националистов основой государственной идеологии, тогда как власти Нидерландов закрывают глаза на нацистскую политику Киева.

Боевое крыло ОУН* - Украинская повстанческая армия* - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны.

На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.