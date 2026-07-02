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В Роттердаме не ответили на вопрос о передаче останков главаря ОУН* Киеву - РИА Новости, 02.07.2026
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09:58 02.07.2026 (обновлено: 09:59 02.07.2026)
В Роттердаме не ответили на вопрос о передаче останков главаря ОУН* Киеву

Мэр Роттердама не ответил на вопрос о передаче Киеву останков главаря ОУН

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРоттердам
Роттердам - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель мэра Роттердама Питер Бас Симонс ушел от ответа на вопрос о возможной передаче Киеву останков главаря ОУН*.
  • Местные СМИ сообщили, что власти Нидерландов согласовали вывоз останков Коновальца с кладбища в Роттердаме для перезахоронения на Украине.
  • Посольство России в Гааге заявило, что сообщения о планах перезахоронить Коновальца свидетельствуют о попытках Киева сделать героизацию националистов основой государственной идеологии.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Представитель мэра Роттердама Питер Бас Симонс ушел от ответа на вопрос РИА Новости о возможной передаче Киеву останков главаря ОУН* Евгения Коновальца, похороненного в этом нидерландском городе, для перезахоронения на Украине.
Ранее местные СМИ сообщили, что власти Нидерландов согласовали вывоз с кладбища в Роттердаме останков главаря украинских националистов Коновальца с целью его перезахоронения на Украине.
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"У нас нет комментариев на этот счет", - сказал Симонс в ответ на вопрос агентства о том, выдали ли городские власти официальное разрешение на передачу останков Коновальца. Он также посоветовал обратиться к украинским властям по вопросам, касающейся этой темы.
Посольство РФ в Гааге заявило РИА Новости, что сообщения о планах перезахоронить Коновальца свидетельствуют о попытках Киева сделать героизацию националистов основой государственной идеологии, тогда как власти Нидерландов закрывают глаза на нацистскую политику Киева.
Боевое крыло ОУН* - Украинская повстанческая армия* - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны.
На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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