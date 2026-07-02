Краткий пересказ от РИА ИИ Бурых медведей в Московском зоопарке угостили мороженым, чтобы помочь им легче перенести жару.

В мороженое для медведей добавили овощи, фрукты, клубничное варенье и рыбу.

Угощения помогают медведям пережить жару и дают полезную нагрузку.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бурых медведей в Московского зоопарка угостили мороженым с овощами, фруктами, клубничным вареньем и даже с рыбой, чтобы помочь животным легче перенести пережить жару, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

"С наступлением теплой погоды жарко становится всем: и людям, и обитателям зоосада. Но у наших киперов есть свой секретный способ подарить животным прохладу и радость. Для наших бурых медведей специалисты подготовили по-настоящему летнее угощение - мороженое", - написала Акулова в своем Telegram-канале

Она отметила, что это не обычное мороженое из магазина, а настоящий медвежий деликатес. В него киперы положили всё, что косолапые обожают: свежие овощи, сочные фрукты, добавили клубничного варенья и даже сделали особое, непривычное для нас, но очень любимое медведями лакомство - мороженое с рыбой.