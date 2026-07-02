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Мишек в Московском зоопарке побаловали мороженым с клубничным вареньем - РИА Новости, 02.07.2026
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12:01 02.07.2026

Мишек в Московском зоопарке побаловали мороженым с клубничным вареньем

© Светлана Акулова/TelegramБурых медведей в Московского зоопарка угостили мороженым с овощами, фруктами, клубничным вареньем
Бурых медведей в Московского зоопарка угостили мороженым с овощами, фруктами, клубничным вареньем - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Светлана Акулова/Telegram
Бурых медведей в Московского зоопарка угостили мороженым с овощами, фруктами, клубничным вареньем
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бурых медведей в Московском зоопарке угостили мороженым, чтобы помочь им легче перенести жару.
  • В мороженое для медведей добавили овощи, фрукты, клубничное варенье и рыбу.
  • Угощения помогают медведям пережить жару и дают полезную нагрузку.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бурых медведей в Московского зоопарка угостили мороженым с овощами, фруктами, клубничным вареньем и даже с рыбой, чтобы помочь животным легче перенести пережить жару, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
"С наступлением теплой погоды жарко становится всем: и людям, и обитателям зоосада. Но у наших киперов есть свой секретный способ подарить животным прохладу и радость. Для наших бурых медведей специалисты подготовили по-настоящему летнее угощение - мороженое", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что это не обычное мороженое из магазина, а настоящий медвежий деликатес. В него киперы положили всё, что косолапые обожают: свежие овощи, сочные фрукты, добавили клубничного варенья и даже сделали особое, непривычное для нас, но очень любимое медведями лакомство - мороженое с рыбой.
"Мишки оценили старания сотрудников по достоинству: хрустели, облизывались и явно почувствовали себя чуточку счастливее в жаркий день. Такие угощения - не просто развлечение, а важная часть заботы о животных: они помогают пережить жару и дают полезную нагрузку: ведь чтобы добраться до лакомства, нужно постараться", - подчеркнула Акулова.
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