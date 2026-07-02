Медведев: Финляндия решением по ЯО ставит себя на карту ответных целей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финляндия отменила запрет на размещение ядерного оружия на своей территории.
- По заявлению Дмитрия Медведева, теперь Финляндия находится на карте ядерных целей России.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Финляндия после снятия запрета на размещение у себя ядерного оружия попадет на карту целей для ядерного оружия России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Финляндия отменила запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Что это меняет для финнов? Всего лишь одно незначительное изменение: их страна теперь находится на карте ядерных целей России. Радуйтесь, Финляндия, вы достигли пика безопасности!" - написал Медведев в социальной сети Х.