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Медведев посетит церемонию прощания с Али Хаменеи - РИА Новости, 02.07.2026
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11:53 02.07.2026
Медведев посетит церемонию прощания с Али Хаменеи

Песков: Медведев посетит церемонию прощания с Али Хаменеи

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред Совбеза Дмитрий Медведев посетит церемонию прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, сообщил Дмитрий Песков.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетит церемонию прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Дмитрий Анатольевич (Медведев - ред.) будет на церемонии прощания", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, кто будет представлять Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи.
Хаменеи был убит в результате авиаударов США и Израиля 28 февраля. Шестидневные похороны, охватывающие несколько городов Ирана и Ирака, пройдут после многомесячной задержки с упокоением тела в связи с боевыми действиями.
Иранские власти ранее сообщили, что прощание с бывшим верховным лидером Ирана и его похороны пройдут 4-9 июля. Ожидается, что в Тегеране прощальная церемония и похоронная процессия будут проходить с 4 по 6 июля, в Куме мероприятие состоится 7 июля, в иракских городах Неджеф и Кербела - 8 июля, а в Мешхеде 9 июля пройдет погребение. При этом официальная церемония с участием глав государств, высокопоставленных лиц и других зарубежных представителей состоится в Тегеране 3 июля.
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