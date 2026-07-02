Медведев посетит церемонию прощания с Али Хаменеи

"Дмитрий Анатольевич (Медведев - ред.) будет на церемонии прощания", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, кто будет представлять Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи.

Иранские власти ранее сообщили, что прощание с бывшим верховным лидером Ирана и его похороны пройдут 4-9 июля. Ожидается, что в Тегеране прощальная церемония и похоронная процессия будут проходить с 4 по 6 июля, в Куме мероприятие состоится 7 июля, в иракских городах Неджеф и Кербела - 8 июля, а в Мешхеде 9 июля пройдет погребение. При этом официальная церемония с участием глав государств, высокопоставленных лиц и других зарубежных представителей состоится в Тегеране 3 июля.