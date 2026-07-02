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Приплывшего во Владивосток медведя вернули в тайгу - РИА Новости, 02.07.2026
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02:37 02.07.2026 (обновлено: 12:30 02.07.2026)
Приплывшего во Владивосток медведя вернули в тайгу

Приплывшего во Владивосток медведя после осмотра ветеринарами вернули в тайгу

© Приморский край/MAXПриплывшего во Владивосток медведя после осмотра ветеринарами вернули в тайгу
Приплывшего во Владивосток медведя после осмотра ветеринарами вернули в тайгу - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Приморский край/MAX
Приплывшего во Владивосток медведя после осмотра ветеринарами вернули в тайгу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медвежонок переплыл Амурский залив и оказался во Владивостоке.
  • Зверя отловили и отправили в реабилитационный центр на осмотр.
  • После осмотра ветеринаров медвежонка вернули в тайгу.
ВЛАДИВОСТОК, 2 июл – РИА Новости. Приплывшего во Владивосток по Амурскому заливу медведя после осмотра ветеринарами вернули в тайгу, сообщает правительство Приморья.
Ранее в соцсетях разошлось видео: медвежонок у яхт-клуба в районе Эгершельд забился в угол у ограждения и бросается на забор. Также позже было опубликованы кадры, на которых медведь плывет в Амурском заливе у Эгершельда. В соцсетях предположили, что зверь добрался в город со стороны полуострова Песчаный, по прямой это около 10-12 километров. В правительстве Приморья РИА Новости сообщили, что медведь переплыл через залив. Вскоре его отловили и отправили в реабилитационный центр на осмотр.
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"После марафонного заплыва через акваторию Амурского залива и последующего отдыха под присмотром ветеринаров медведица вернулась в тайгу", - говорится в сообщении.
Власти в среду сообщали, что отловленный зверь – молодой медведь в возрасте 1,5-2 лет средней упитанности. Видимых повреждений у него нет.
В нацпарке "Земля леопарда" ранее рассказали РИА Новости, что медведь мог приплыть с полуострова Песчаный - с территории нацпарка. Сейчас молодые медведи возрастом от 1,5 лет отделяются от матерей и расселяются, для этого они могут преодолевать и водные препятствия, добавили в учреждении.
Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что медведя могли загнать в воду собаки, также возможен вариант расселения, когда зверь перемещается инстинктивно.
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