Приплывшего во Владивосток медведя вернули в тайгу

Краткий пересказ от РИА ИИ Медвежонок переплыл Амурский залив и оказался во Владивостоке.

Зверя отловили и отправили в реабилитационный центр на осмотр.

После осмотра ветеринаров медвежонка вернули в тайгу.

ВЛАДИВОСТОК, 2 июл – РИА Новости. Приплывшего во Владивосток по Амурскому заливу медведя после осмотра ветеринарами вернули в тайгу, сообщает Приплывшего во Владивосток по Амурскому заливу медведя после осмотра ветеринарами вернули в тайгу, сообщает правительство Приморья

Ранее в соцсетях разошлось видео: медвежонок у яхт-клуба в районе Эгершельд забился в угол у ограждения и бросается на забор. Также позже было опубликованы кадры, на которых медведь плывет в Амурском заливе у Эгершельда. В соцсетях предположили, что зверь добрался в город со стороны полуострова Песчаный, по прямой это около 10-12 километров. В правительстве Приморья РИА Новости сообщили, что медведь переплыл через залив. Вскоре его отловили и отправили в реабилитационный центр на осмотр.

"После марафонного заплыва через акваторию Амурского залива и последующего отдыха под присмотром ветеринаров медведица вернулась в тайгу", - говорится в сообщении.

Власти в среду сообщали, что отловленный зверь – молодой медведь в возрасте 1,5-2 лет средней упитанности. Видимых повреждений у него нет.

В нацпарке "Земля леопарда" ранее рассказали РИА Новости, что медведь мог приплыть с полуострова Песчаный - с территории нацпарка. Сейчас молодые медведи возрастом от 1,5 лет отделяются от матерей и расселяются, для этого они могут преодолевать и водные препятствия, добавили в учреждении.