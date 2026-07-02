Беспилотник ВСУ ударил по территории пожарной части в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Беспилотник ВСУ ударил по территории пожарно-спасательной части в запорожской Васильевке.

Пострадавших нет, но повреждены легковые автомобили и остекление здания.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ ударил по территории пожарно-спасательной части в запорожской Васильевке, пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС РФ.

"Удар беспилотного летательного аппарата пришелся по территории пожарно-спасательной части в городе Васильевка. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.