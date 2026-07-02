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Беспилотник ВСУ ударил по территории пожарной части в Запорожской области - РИА Новости, 02.07.2026
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12:36 02.07.2026 (обновлено: 12:44 02.07.2026)
Беспилотник ВСУ ударил по территории пожарной части в Запорожской области

МЧС: беспилотник ВСУ ударил по территории пожарной части в Васильевке

© Фото : МЧС России/TelegramМЧС в Запорожской области
МЧС в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : МЧС России/Telegram
МЧС в Запорожской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотник ВСУ ударил по территории пожарно-спасательной части в запорожской Васильевке.
  • Пострадавших нет, но повреждены легковые автомобили и остекление здания.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ ударил по территории пожарно-спасательной части в запорожской Васильевке, пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС РФ.
"Удар беспилотного летательного аппарата пришелся по территории пожарно-спасательной части в городе Васильевка. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе, в результате атаки повреждены легковые автомобили и остекление здания.
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ПроисшествияЗапорожская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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