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ЗАЭС продолжает зависеть от одной линии электропередачи, заявило МАГАТЭ - РИА Новости, 02.07.2026
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20:49 02.07.2026
ЗАЭС продолжает зависеть от одной линии электропередачи, заявило МАГАТЭ

МАГАТЭ: ЗАЭС продолжает зависеть от единственной линии электропередачи

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ремонт линии электропередачи "Днепровская" напряжением 750 кВ на стороне ЗАЭС был завершен, но линия остается недоступной, заявило МАГАТЭ.
  • ЗАЭС продолжает зависеть от единственной резервной линии электропередачи напряжением 330 кВ для обеспечения внешнего электроснабжения и поддержания функций ядерной безопасности.
ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. ЛЭП "Днепровская" по-прежнему не введена в эксплуатацию, Запорожская АЭС (ЗАЭС) продолжает зависеть от единственной линии электропередачи, заявило МАГАТЭ.
"Хотя ремонт линии электропередачи "Днепровская" напряжением 750 кВ на стороне ЗАЭС был завершен, линия по-прежнему недоступна, поскольку связанная с ней подстанция, расположенная более чем в 100 километрах к северо-западу от станции, все еще не работает", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале МАГАТЭ.
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В результате, по информации агентства, ЗАЭС продолжает зависеть от единственной резервной линии электропередачи напряжением 330 кВ, обеспечивающей внешнее электроснабжение, и необходимое для поддержания функций ядерной безопасности.
Как сообщалось в конце июня, несмотря на то что ремонтные работы на линии электроснабжения Запорожской АЭС "Днепровская" были завершены, она не была введена в эксплуатацию из-за повреждений соединительной подстанции.
Сообщалось, что подстанция была повреждена во время военных действий в конце мая и эксперты МАГАТЭ, посетившие объект во второй половине июня, обнаружили серьезные повреждения важного оборудования.
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