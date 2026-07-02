ЗАЭС продолжает зависеть от одной линии электропередачи, заявило МАГАТЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Ремонт линии электропередачи "Днепровская" напряжением 750 кВ на стороне ЗАЭС был завершен, но линия остается недоступной, заявило МАГАТЭ.

ЗАЭС продолжает зависеть от единственной резервной линии электропередачи напряжением 330 кВ для обеспечения внешнего электроснабжения и поддержания функций ядерной безопасности.

ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. ЛЭП "Днепровская" по-прежнему не введена в эксплуатацию, Запорожская АЭС (ЗАЭС) продолжает зависеть от единственной линии электропередачи, заявило МАГАТЭ.

"Хотя ремонт линии электропередачи "Днепровская" напряжением 750 кВ на стороне ЗАЭС был завершен, линия по-прежнему недоступна, поскольку связанная с ней подстанция, расположенная более чем в 100 километрах к северо-западу от станции, все еще не работает", - говорится в заявлении , опубликованном на официальном портале МАГАТЭ

В результате, по информации агентства, ЗАЭС продолжает зависеть от единственной резервной линии электропередачи напряжением 330 кВ, обеспечивающей внешнее электроснабжение, и необходимое для поддержания функций ядерной безопасности.

Как сообщалось в конце июня, несмотря на то что ремонтные работы на линии электроснабжения Запорожской АЭС "Днепровская" были завершены, она не была введена в эксплуатацию из-за повреждений соединительной подстанции.