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Действия Мадьяра ведут Венгрию к гражданской войне, заявил экс-президент - РИА Новости, 02.07.2026
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17:36 02.07.2026
Действия Мадьяра ведут Венгрию к гражданской войне, заявил экс-президент

Экс-президент Венгрии Адер: действия Мадьяра ведут страну к гражданской войне

© AP Photo / Omar HavanaПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Omar Havana
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший глава Венгрии Янош Адер заявил, что действия Петера Мадьяра по изменению конституции для смещения президента Тамаша Шуйока могут привести страну к холодной гражданской войне и оруэлловскому миру.
  • Он считает, что попытка отстранить действующего президента путем принятия поправки в конституцию страны нарушает принцип верховенства права.
БУДАПЕШТ, 2 июл - РИА Новости. Действия премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который хочет сместить с должности президента страны Тамаша Шуйока путем изменения конституции, ведут Венгрию к холодной гражданской войне и оруэлловскому миру, заявил бывший глава государства Янош Адер.
"Сейчас могут быть созданы опасные прецеденты, и последствия непредсказуемы... Мы можем устроить период холодной гражданской войны, с оруэлловским миром, где любовь на самом деле означает ненависть, мир - войну, а свобода - рабство", - сказал Адер в интервью порталу Mandiner, отсылая к новоязу из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".
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По его мнению, попытка отстранить действующего президента путем принятия поправки в конституцию страны нарушает принцип верховенства права, поскольку "в Венгрии с 1990 года не происходило ничего подобного, когда новое правительство одномоментно отстраняло от должности не симпатичного ему президента одним росчерком пера".
"Я пришел к выводу, что сторонникам Петера Мадьяра, возможно, выгодно удовлетворить свое желание мести и отвлечь внимание от недостатков в работе правительства, но самое главное — это вселить страх", - подчеркнул экс-президент.
По его словам, ситуация вокруг отставки Шуйока должна служить напоминанием самим членам партии "Тиса" о необходимости беспрекословного подчинения Мадьяру.
"Я считаю возмутительным, что институты Европейского союза, которые на протяжении многих лет открыто и громко заявляли о своей обеспокоенности по поводу верховенства права в Венгрии, теперь хранят молчание", - добавил Адер.
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Мадьяр призывал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока. Мадьяр заявил, что инициирует поправки в конституцию, чтобы сместить президента.
Мадьяр в конце июня заявил, что в Венгрии с сентября начнется процесс разработки новой конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом. По его словам, еще до этого будет инициирована поправка к конституции, которая отстранит от должности Шуйока, на ближайшие годы будет избран другой глава государства.
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В миреВенгрияПетер МадьярТамаш ШуйокЯнош Адер
 
 
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