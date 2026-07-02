Действия Мадьяра ведут Венгрию к гражданской войне, заявил экс-президент

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший глава Венгрии Янош Адер заявил, что действия Петера Мадьяра по изменению конституции для смещения президента Тамаша Шуйока могут привести страну к холодной гражданской войне и оруэлловскому миру.

Он считает, что попытка отстранить действующего президента путем принятия поправки в конституцию страны нарушает принцип верховенства права.

БУДАПЕШТ, 2 июл - РИА Новости. Действия премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который хочет сместить с должности президента страны Тамаша Шуйока путем изменения конституции, ведут Венгрию к холодной гражданской войне и оруэлловскому миру, заявил бывший глава государства Янош Адер.

"Сейчас могут быть созданы опасные прецеденты, и последствия непредсказуемы... Мы можем устроить период холодной гражданской войны, с оруэлловским миром, где любовь на самом деле означает ненависть, мир - войну, а свобода - рабство", - сказал Адер в интервью порталу Mandiner , отсылая к новоязу из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".

По его мнению, попытка отстранить действующего президента путем принятия поправки в конституцию страны нарушает принцип верховенства права, поскольку "в Венгрии с 1990 года не происходило ничего подобного, когда новое правительство одномоментно отстраняло от должности не симпатичного ему президента одним росчерком пера".

"Я пришел к выводу, что сторонникам Петера Мадьяра , возможно, выгодно удовлетворить свое желание мести и отвлечь внимание от недостатков в работе правительства, но самое главное — это вселить страх", - подчеркнул экс-президент.

По его словам, ситуация вокруг отставки Шуйока должна служить напоминанием самим членам партии "Тиса" о необходимости беспрекословного подчинения Мадьяру.

"Я считаю возмутительным, что институты Европейского союза, которые на протяжении многих лет открыто и громко заявляли о своей обеспокоенности по поводу верховенства права в Венгрии, теперь хранят молчание", - добавил Адер.

Мадьяр призывал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока. Мадьяр заявил, что инициирует поправки в конституцию, чтобы сместить президента.