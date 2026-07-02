Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили склад ГСМ, обеспечивавший поставки дизеля для Киева - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 02.07.2026 (обновлено: 10:32 02.07.2026)
ВС России поразили склад ГСМ, обеспечивавший поставки дизеля для Киева

МО РФ: поражен склад ГСМ, обеспечивавший поставки дизеля для киевского гарнизона

© REUTERS / Anna VoitenkoДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Anna Voitenko
Дым над Киевом
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия России поразила украинский склад горюче-смазочных материалов.
  • Склад обеспечивал поставки дизельного топлива для киевского гарнизона и предприятий украинского ВПК.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Армией России поражен украинский склад горюче-смазочных материалов, обеспечивающий поставки дизельного топлива в киевский гарнизон и для предприятий украинского ВПК, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
Российское военное ведомство перечислило цели, пораженные ВС РФ в ходе массированного удара возмездия.
"Склад горюче-смазочных материалов Киев-3 (ООО "Грандтерминал"), обеспечивающий поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский для воинских частей киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала