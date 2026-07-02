ВС России поразили склад ГСМ, обеспечивавший поставки дизеля для Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России поразила украинский склад горюче-смазочных материалов.
- Склад обеспечивал поставки дизельного топлива для киевского гарнизона и предприятий украинского ВПК.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Армией России поражен украинский склад горюче-смазочных материалов, обеспечивающий поставки дизельного топлива в киевский гарнизон и для предприятий украинского ВПК, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
Российское военное ведомство перечислило цели, пораженные ВС РФ в ходе массированного удара возмездия.
"Склад горюче-смазочных материалов Киев-3 (ООО "Грандтерминал"), обеспечивающий поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский для воинских частей киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18