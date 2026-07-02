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Спикер нижегородского парламента Люлин рассказал о поддержке бойцов СВО - РИА Новости, 02.07.2026
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Нижегородская область
 
19:02 02.07.2026 (обновлено: 19:56 02.07.2026)
Спикер нижегородского парламента Люлин рассказал о поддержке бойцов СВО

Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин рассказал о поддержке бойцов СВО

© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиСпикер нижегородского парламента Евгений Люлин во время встречи с участниками федеральной программы "Время героев"
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин во время встречи с участниками федеральной программы Время героев - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Часть нижегородских инициатив по поддержке участников СВО легли в основу федеральных законов, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Как сообщает пресс-служба регионального парламента, Люлин рассказал о региональных мерах поддержки бойцов специальной военной операции на встрече с участниками федеральной программы "Время героев". Он отметил, что Нижегородская область накопила уникальный опыт поддержки защитников Родины и их семей – всего в регионе действует около пятидесяти мер.
"Среди них ежемесячные выплаты детям и беременным женам участников СВО, компенсации за жилищно-коммунальные услуги, бесплатное предоставление земельных участков, освобождение от транспортного налога и многое другое. Именно нижегородские инициативы – в части кредитных каникул и учета доходов семей при назначении пособий впоследствии легли в основу федеральных законов", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
Спикер регионального парламента отметил, что часть этих предложений были разработаны совместно с участниками программы "Герои. Нижегородская область". Он также подчеркнул, что совместная работа по совершенствованию законодательства продолжается.
Депутат, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров поделился с участниками проекта опытом внедрения инструментов бережливого управления в деятельность законодательного собрания. Он отметил, что нижегородский парламент первым в стране получил сертификат соответствия по внедрению бережливых технологий в законодательной сфере.
В свою очередь, председатель Молодежного парламента региона Владимир Москаленко рассказал, что одной из недавно реализованных инициатив стало учреждение медали имени Матрены Вольской – партизанки, спасшей более трех тысяч детей из оккупированной Смоленщины во время Великой Отечественной войны.
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