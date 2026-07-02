Спикер нижегородского парламента Люлин рассказал о поддержке бойцов СВО

Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин во время встречи с участниками федеральной программы "Время героев"

© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин во время встречи с участниками федеральной программы "Время героев"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Часть нижегородских инициатив по поддержке участников СВО легли в основу федеральных законов, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, Люлин рассказал о региональных мерах поддержки бойцов специальной военной операции на встрече с участниками федеральной программы "Время героев". Он отметил, что Нижегородская область накопила уникальный опыт поддержки защитников Родины и их семей – всего в регионе действует около пятидесяти мер.

"Среди них ежемесячные выплаты детям и беременным женам участников СВО, компенсации за жилищно-коммунальные услуги, бесплатное предоставление земельных участков, освобождение от транспортного налога и многое другое. Именно нижегородские инициативы – в части кредитных каникул и учета доходов семей при назначении пособий впоследствии легли в основу федеральных законов", - цитирует пресс-служба слова Люлина.

Спикер регионального парламента отметил, что часть этих предложений были разработаны совместно с участниками программы "Герои. Нижегородская область". Он также подчеркнул, что совместная работа по совершенствованию законодательства продолжается.

Депутат, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров поделился с участниками проекта опытом внедрения инструментов бережливого управления в деятельность законодательного собрания. Он отметил, что нижегородский парламент первым в стране получил сертификат соответствия по внедрению бережливых технологий в законодательной сфере.