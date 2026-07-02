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Подарок Лукашенко застал президента Индонезии врасплох, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2026
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16:43 02.07.2026 (обновлено: 23:07 02.07.2026)
Подарок Лукашенко застал президента Индонезии врасплох, пишут СМИ

Лукашенко подарил Субианто ручку, которой расписался в книге почетных гостей

© REUTERS / Ajeng Dinar UlfianaПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Индонезии Прабово Субианто во время пресс-конференции по итогам встречи в Джакарте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Индонезии Прабово Субианто во время пресс-конференции по итогам встречи в Джакарте - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Индонезии Прабово Субианто во время пресс-конференции по итогам встречи в Джакарте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лукашенко подарил президенту Индонезии Прабово Субианто ручку, которой расписался в книге почетных гостей.
  • Подарок застал президента Индонезии врасплох, но он принял его и положил во внутренний карман пиджака.
ДЖАКАРТА, 2 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту Индонезии Прабово Субианто ручку, которой расписался в книге почетных гостей, этот жест застал индонезийского лидера врасплох, сообщает портал Detik.
По данным издания, эпизод произошел в четверг после церемонии официальной встречи в президентском дворце Истана Мердека. После того как Лукашенко оставил запись в книге почетных гостей, он спонтанно передал использованную ручку Прабово Субианто.
"Президент Индонезии на мгновение выглядел удивленным, затем улыбнулся и положил подарок во внутренний карман пиджака", — пишет издание.
После этого лидеры обменялись рукопожатием и продолжили переговоры сначала в формате тет-а-тет, а затем с участием делегаций двух стран.
Как отмечает Detik, ручка выглядела золотистой с черными элементами, однако ее марка не уточняется.
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В миреИндонезияБелоруссияАлександр ЛукашенкоПрабово Субианто
 
 
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