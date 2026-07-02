Подарок Лукашенко застал президента Индонезии врасплох, пишут СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Индонезии Прабово Субианто во время пресс-конференции по итогам встречи в Джакарте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Индонезии Прабово Субианто во время пресс-конференции по итогам встречи в Джакарте

© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Индонезии Прабово Субианто во время пресс-конференции по итогам встречи в Джакарте

Краткий пересказ от РИА ИИ Лукашенко подарил президенту Индонезии Прабово Субианто ручку, которой расписался в книге почетных гостей.

Подарок застал президента Индонезии врасплох, но он принял его и положил во внутренний карман пиджака.

ДЖАКАРТА, 2 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту Индонезии Прабово Субианто ручку, которой расписался в книге почетных гостей, этот жест застал индонезийского лидера врасплох, сообщает Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту Индонезии Прабово Субианто ручку, которой расписался в книге почетных гостей, этот жест застал индонезийского лидера врасплох, сообщает портал Detik.

По данным издания, эпизод произошел в четверг после церемонии официальной встречи в президентском дворце Истана Мердека. После того как Лукашенко оставил запись в книге почетных гостей, он спонтанно передал использованную ручку Прабово Субианто

"Президент Индонезии на мгновение выглядел удивленным, затем улыбнулся и положил подарок во внутренний карман пиджака", — пишет издание.

После этого лидеры обменялись рукопожатием и продолжили переговоры сначала в формате тет-а-тет, а затем с участием делегаций двух стран.