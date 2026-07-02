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Житель Подмосковья выиграл в лотерею, прислушавшись к гороскопу - РИА Новости, 02.07.2026
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02:05 02.07.2026
Житель Подмосковья выиграл в лотерею, прислушавшись к гороскопу

Житель Подмосковья выиграл в лотерею 2,7 миллиона рублей, поверив гороскопу

© Depositphotos.com / ZentiliaЛотерейные шары
Лотерейные шары - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Depositphotos.com / Zentilia
Лотерейные шары. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель крупной торговой сети из Подмосковья выиграл в онлайн-лотерее «Великолепная 8» 2,7 миллиона рублей.
  • Накануне выигрыша мужчина слушал гороскоп для своего знака зодиака — Водолея, в котором говорилось, что впереди его ждет удачный день.
  • Выигрыш мужчина планирует направить прежде всего на здоровье.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Представитель крупной торговой сети из Подмосковья выиграл в лотерею 2,7 миллиона рублей, после того как услышал астрологический прогноз об удачном дне для своего знака зодиака, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Представитель крупной торговой сети из Московской области Иван выиграл суперприз в онлайн-лотерее "Великолепная 8" - 2,7 миллиона рублей. Накануне счастливого тиража мужчина слушал гороскоп для своего знака зодиака - Водолея, в котором говорилось, что впереди его ждет удачный день. Уже ночью он получил сообщение о крупном выигрыше", - сообщили в пресс-службе.
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Иван уже около трех лет покупает лотерейные билеты через приложение. За это время ему уже удавалось выигрывать небольшие суммы. "В этот раз он пополнил игровой счет на 1000 рублей, распределил средства между несколькими лотереями и доверил выбор чисел автоматической генерации", - отметили в компании.
"Очень обрадовался. Давление, наверное, даже немного поднялось", - вспоминает мужчина.
Выигрыш он планирует направить прежде всего на здоровье. Мужчина признался, что давно хотел заняться лечением зубов.
Счастливой новостью Иван уже поделился с близкими. По его словам, он всегда мечтал однажды выиграть в лотерею, иначе не стал бы участвовать в розыгрышах. И несмотря на первый миллионный выигрыш, не собирается отказываться от своего увлечения. "Буду играть и дальше. Даже не потому, что уже выиграл. Для меня это хобби, я играю ради удовольствия", - отметил победитель.
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