В Нижегородской области открыли горячую линию после атаки беспилотников

"В Нижегородской области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре области действует горячая линия по телефону +79036022220", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

По предварительным данным, в четверг в ночное время в регионе произошло падение осколков беспилотных летательных аппаратов, в результате чего имеются повреждения. На месте происшествия для контроля за ликвидацией последствий инцидентов и соблюдением прав жителей находятся работники прокуратуры, следует из сообщения ведомства.