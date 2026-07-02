Лавров: в Японии остаются сторонники конструктивного диалога с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Лавров заявил, что в Японии остаются твердые сторонники конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

Он отметил, что многие японские общественные и региональные организации, а также местные жители продолжают демонстрировать бережное отношение к позитивному наследию общей истории России и Японии.

Глава МИД подчеркнул вклад Иосифа Гошкевича в зарождение и развитие межгосударственных отношений между Россией и Японией.

ТОКИО, 2 июл - РИА Новости. В Японии остаются твердые сторонники конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Обращение министра к участникам приема по случаю 30-летия Союзного государства России Белоруссии и 150-летия со дня кончины первого российского консула в Японии, белоруса по происхождению, Иосифа Гошкевича зачитали в посольстве РФ в Токио.

"Знаю, что в Японии есть твердые сторонники конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Уверен, что никакая политическая конъюнктура не способна это поколебать", — подчеркивается в обращении.

Глава МИД РФ отметил, что многие японские общественные и региональные организации, а также местные жители, прежде всего префектуры Хоккайдо, где располагалось первое российское консульство, "продолжают демонстрировать бережное отношение к позитивному наследию общей истории России и Японии и чтят традиции взаимного уважения и добрососедства".

Говоря о личности Гошкевича, глава МИД России отметил его вклад "в зарождение и развитие межгосударственных отношений с соседней Японией".

"Выдающийся востоковед, блестящий знаток японского языка И.А. Гошкевич прилагал немало усилий для того, чтобы проложить путь к доверию между нашими странами", — подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел также пожелал собравшимся приятных впечатлений во время осмотра открывшейся в рамках мероприятия историко-документальной экспозиции, рассказывающей о наиболее ярких страницах профессиональной и личной биографии Гошкевича, его дипломатической и академической деятельности в Хакодатэ на острове Хоккайдо и Японии в целом.