Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что в Японии остаются твердые сторонники конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Россией.
- Он отметил, что многие японские общественные и региональные организации, а также местные жители продолжают демонстрировать бережное отношение к позитивному наследию общей истории России и Японии.
- Глава МИД подчеркнул вклад Иосифа Гошкевича в зарождение и развитие межгосударственных отношений между Россией и Японией.
ТОКИО, 2 июл - РИА Новости. В Японии остаются твердые сторонники конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обращение министра к участникам приема по случаю 30-летия Союзного государства России и Белоруссии и 150-летия со дня кончины первого российского консула в Японии, белоруса по происхождению, Иосифа Гошкевича зачитали в посольстве РФ в Токио.
Запад пытается обелить киевский режим, заявил Лавров
1 июля, 12:41
"Знаю, что в Японии есть твердые сторонники конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Уверен, что никакая политическая конъюнктура не способна это поколебать", — подчеркивается в обращении.
Глава МИД РФ отметил, что многие японские общественные и региональные организации, а также местные жители, прежде всего префектуры Хоккайдо, где располагалось первое российское консульство, "продолжают демонстрировать бережное отношение к позитивному наследию общей истории России и Японии и чтят традиции взаимного уважения и добрососедства".
Говоря о личности Гошкевича, глава МИД России отметил его вклад "в зарождение и развитие межгосударственных отношений с соседней Японией".
"Выдающийся востоковед, блестящий знаток японского языка И.А. Гошкевич прилагал немало усилий для того, чтобы проложить путь к доверию между нашими странами", — подчеркнул Лавров.
Лавров ответил на слова Рубио о соглашениях на Аляске
26 июня, 12:34
Министр иностранных дел также пожелал собравшимся приятных впечатлений во время осмотра открывшейся в рамках мероприятия историко-документальной экспозиции, рассказывающей о наиболее ярких страницах профессиональной и личной биографии Гошкевича, его дипломатической и академической деятельности в Хакодатэ на острове Хоккайдо и Японии в целом.
Гошкевич был первым дипломатическим представителем Российской империи в Японии, востоковедом и лингвистом. Он участвовал в процедуре подписания Симодского трактата между Россией и Японией и известен как один из составителей первого японско-русского словаря.