Краткий пересказ от РИА ИИ В Верховную раду внесен законопроект о создании "украинского национального пантеона".

"Украинский национальный пантеон", в который может быть включена признанная в России экстремистской и запрещенная Украинская повстанческая армия*, предполагается разместить на территории Киево-Печерской лавры.

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. "Украинский национальный пантеон", в который могут быть включены украинские националисты, будет размещен на территории Киево-Печерской лавры, сообщили в центре стратегических коммуникаций при министерстве культуры Украины.

В воскресенье Владимир Зеленский объявил о внесении в Верховную раду законопроекта о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдет в том числе признанная в России экстремистской и запрещенная Украинская повстанческая армия*. Рада этот законопроект поддержала. Как заявил 30 июня пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, намерение Киева создать "национальный пантеон", в который могут быть включены украинские националисты, увеличивает напряжение в отношениях Украины с Польшей.

"Пантеон будет находиться в исторической части столицы, на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Решение о перезахоронении потребует согласия родственников умерших, общественного и экспертного обсуждения, а также утверждения через голосование Верховной Рады", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра стратегических коммуникаций.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.