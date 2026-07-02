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"Украинский национальный пантеон" хотят разместить в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 02.07.2026
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19:56 02.07.2026
"Украинский национальный пантеон" хотят разместить в Киево-Печерской лавре

Украина хочет разместить "национальный пантеон" в Киево-Печерской лавре

© AP Photo / Efrem LukatskyКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Верховную раду внесен законопроект о создании "украинского национального пантеона".
  • "Украинский национальный пантеон", в который может быть включена признанная в России экстремистской и запрещенная Украинская повстанческая армия*, предполагается разместить на территории Киево-Печерской лавры.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. "Украинский национальный пантеон", в который могут быть включены украинские националисты, будет размещен на территории Киево-Печерской лавры, сообщили в центре стратегических коммуникаций при министерстве культуры Украины.
В воскресенье Владимир Зеленский объявил о внесении в Верховную раду законопроекта о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдет в том числе признанная в России экстремистской и запрещенная Украинская повстанческая армия*. Рада этот законопроект поддержала. Как заявил 30 июня пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, намерение Киева создать "национальный пантеон", в который могут быть включены украинские националисты, увеличивает напряжение в отношениях Украины с Польшей.
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1 июля, 17:17
"Пантеон будет находиться в исторической части столицы, на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Решение о перезахоронении потребует согласия родственников умерших, общественного и экспертного обсуждения, а также утверждения через голосование Верховной Рады", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра стратегических коммуникаций.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.
* Запрещенные в России экстремистские организации
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30 июня, 18:10
 
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