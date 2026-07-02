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Лантратова помогла жительнице Белгородской области получить лекарства - РИА Новости, 02.07.2026
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08:57 02.07.2026
Лантратова помогла жительнице Белгородской области получить лекарства

Лантратова помогла женщине получить лекарства для реабилитации

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла женщине с ограниченными возможностями из Белгородской области получить лекарственные средства для реабилитации.
  • Попытка оформить получение средств урологического направления по электронному сертификату выявила их отсутствие в федеральном перечне.
  • Минтруда РФ оперативно внесло изменения в федеральный перечень, сделав необходимые средства доступными для оформления по электронному сертификату.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла женщине с ограниченными возможностями из Белгородской области получить лекарственные средства для реабилитации.
Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней в аппарат через регионального уполномоченного обратилась жительница Белгородской области - женщина с ограниченными возможностями. По своей индивидуальной программе реабилитации она должна была получать средства урологического направления.
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Однако, по словам Лантратовой, при попытке оформить получение лекарственных средств по электронному сертификату выяснилось, что эти изделия отсутствуют в федеральном перечне и получить сертификат на них нельзя.
"Незамедлительно направили вопрос в Минтруда РФ. Министерство совместно с профильными структурами оперативно внесло изменения в федеральный перечень - необходимые средства урологического направления теперь доступны для оформления по электронному сертификату. Кроме того, заявительнице уже были переданы необходимые комплекты в рамках действующих поставок", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
В сообщении она также поблагодарила Минтруда России и Фонд социального страхования за быструю и конструктивную реакцию.
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ОбществоБелгородская областьРоссияЯна Лантратова
 
 
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