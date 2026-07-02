Лантратова помогла жительнице Белгородской области получить лекарства

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла женщине с ограниченными возможностями из Белгородской области получить лекарственные средства для реабилитации.

Попытка оформить получение средств урологического направления по электронному сертификату выявила их отсутствие в федеральном перечне.

Минтруда РФ оперативно внесло изменения в федеральный перечень, сделав необходимые средства доступными для оформления по электронному сертификату.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла женщине с ограниченными возможностями из Белгородской области получить лекарственные средства для реабилитации.

Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней в аппарат через регионального уполномоченного обратилась жительница Белгородской области - женщина с ограниченными возможностями. По своей индивидуальной программе реабилитации она должна была получать средства урологического направления.

Однако, по словам Лантратовой, при попытке оформить получение лекарственных средств по электронному сертификату выяснилось, что эти изделия отсутствуют в федеральном перечне и получить сертификат на них нельзя.

"Незамедлительно направили вопрос в Минтруда РФ. Министерство совместно с профильными структурами оперативно внесло изменения в федеральный перечень - необходимые средства урологического направления теперь доступны для оформления по электронному сертификату. Кроме того, заявительнице уже были переданы необходимые комплекты в рамках действующих поставок", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".