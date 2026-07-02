Краткий пересказ от РИА ИИ В "Королевском цирке Гии Эрадзе" родилась лама.

Рост новорожденной ламы — 68 сантиметров, вес — семь килограммов.

Родители — лама Даша, артистка аттракциона "Африка" шоу "Бурлеск", папой стал лама Ярик.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Лама появилась на свет в "Королевском цирке Гии Эрадзе", в будущем она станет звездой циркового шоу, как и ее родители, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгосцирка.

"В Сочи родилась крошка-лама. Счастливой мамой стала лама Даша, артистка аттракциона "Африка" шоу "Бурлеск". Папой стал лама Ярик. <…> Вот так "Королевский цирк Гии Эрадзе" получил в подарок будущую звезду", — говорится в сообщении

В пресс-службе рассказали, что новорожденная небольшого роста: всего 68 сантиметров. Зато лама находится в отличном для малышей весе — семь килограммов.

Там добавили, что маленькая лама учится делать первые шаги. Имя ей будет выбрано позже.