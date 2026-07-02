Краткий пересказ от РИА ИИ
- В "Королевском цирке Гии Эрадзе" родилась лама.
- Рост новорожденной ламы — 68 сантиметров, вес — семь килограммов.
- Родители — лама Даша, артистка аттракциона "Африка" шоу "Бурлеск", папой стал лама Ярик.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Лама появилась на свет в "Королевском цирке Гии Эрадзе", в будущем она станет звездой циркового шоу, как и ее родители, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгосцирка.
В пресс-службе рассказали, что новорожденная небольшого роста: всего 68 сантиметров. Зато лама находится в отличном для малышей весе — семь килограммов.
Там добавили, что маленькая лама учится делать первые шаги. Имя ей будет выбрано позже.
"Новорожденная крошка чувствует себя хорошо, ест с аппетитом. С нетерпением ждем, когда эта южная звездочка впервые выйдет на манеж. Каждый шаг новорожденной крошки — это путь к большой цирковой карьере, предвещающей множество ярких выступлений", — заключили в пресс-службе.
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