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В "Королевском цирке Гии Эрадзе" родилась лама - РИА Новости, 02.07.2026
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19:57 02.07.2026 (обновлено: 20:38 02.07.2026)
В "Королевском цирке Гии Эрадзе" родилась лама

В Сочи в "Королевском цирке Гии Эрадзе" родилась лама

© Росгосцирк/TelegramЛама появилась на свет в "Королевском цирке Гии Эрадзе"
Лама появилась на свет в Королевском цирке Гии Эрадзе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Росгосцирк/Telegram
Лама появилась на свет в "Королевском цирке Гии Эрадзе"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В "Королевском цирке Гии Эрадзе" родилась лама.
  • Рост новорожденной ламы — 68 сантиметров, вес — семь килограммов.
  • Родители — лама Даша, артистка аттракциона "Африка" шоу "Бурлеск", папой стал лама Ярик.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Лама появилась на свет в "Королевском цирке Гии Эрадзе", в будущем она станет звездой циркового шоу, как и ее родители, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгосцирка.
Сочи родилась крошка-лама. Счастливой мамой стала лама Даша, артистка аттракциона "Африка" шоу "Бурлеск". Папой стал лама Ярик. <…> Вот так "Королевский цирк Гии Эрадзе" получил в подарок будущую звезду", — говорится в сообщении.
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В пресс-службе рассказали, что новорожденная небольшого роста: всего 68 сантиметров. Зато лама находится в отличном для малышей весе — семь килограммов.
Там добавили, что маленькая лама учится делать первые шаги. Имя ей будет выбрано позже.
"Новорожденная крошка чувствует себя хорошо, ест с аппетитом. С нетерпением ждем, когда эта южная звездочка впервые выйдет на манеж. Каждый шаг новорожденной крошки — это путь к большой цирковой карьере, предвещающей множество ярких выступлений", — заключили в пресс-службе.
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