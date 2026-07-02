Пропавшие в Кызыле девочки воспитываются в многодетных семьях

Краткий пересказ от РИА ИИ Две 13-летние девочки из Кызыла, воспитывающиеся в многодетных семьях, пропали в среду около 18:00.

К поискам девочек подключились спасатели МЧС, ведутся поиски на земле, воде и с воздуха, следственные органы возбудили уголовное дело.

КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Две пропавшие в среду 13-летние девочки в Кызыле воспитываются в многодетных семьях, сообщили РИА Новости в прокуратуре Тувы.

"В семье одной из девочек пять детей. В другой воспитывается четверо. Обе семьи положительные", - сказала собеседница агентства.

Ранее МВД по республике сообщало, что две 13-летние девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 часов и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. К поискам подключились спасатели МЧС . Следственные органы возбудили уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку.