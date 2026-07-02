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Пропавшие в Кызыле девочки воспитываются в многодетных семьях - РИА Новости, 02.07.2026
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12:23 02.07.2026
Пропавшие в Кызыле девочки воспитываются в многодетных семьях

РИА Новости: пропавшие в Кызыле девочки воспитываются в многодетных семьях

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две 13-летние девочки из Кызыла, воспитывающиеся в многодетных семьях, пропали в среду около 18:00.
  • К поискам девочек подключились спасатели МЧС, ведутся поиски на земле, воде и с воздуха, следственные органы возбудили уголовное дело.
КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Две пропавшие в среду 13-летние девочки в Кызыле воспитываются в многодетных семьях, сообщили РИА Новости в прокуратуре Тувы.
"В семье одной из девочек пять детей. В другой воспитывается четверо. Обе семьи положительные", - сказала собеседница агентства.
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Пропавшие в Кызыле 13-летние девочки ранее не уходили из дома
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Ранее МВД по республике сообщало, что две 13-летние девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 часов и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. К поискам подключились спасатели МЧС. Следственные органы возбудили уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку.
Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее они никогда не уходили из дома.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кызыл
 
 
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