Пропавшие в Кызыле 13-летние девочки ранее не уходили из дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Две 13-летние девочки пропали в Кызыле, ушли из дома около 18:00 в среду и до сих пор не вернулись.
- Телефоны девочек найдены на берегу Енисея, следственные органы возбудили уголовное дело, прокуратура республики организовала проверку.
- Ранее они не уходили из дома и характеризуются положительно, сообщили в прокуратуре.
КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. Пропавшие в Кызыле две 13-летние девочки ранее не уходили из дома и характеризуются положительно, сообщили РИА Новости в прокуратуре Тувы.
Ранее МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 часов и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. К поискам подключились спасатели МЧС. Следственные органы возбудили уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку.
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"Девочки характеризуются положительно. Ранее из дома не уходили. На учетах не состоят", - сказала собеседница агентства.
Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников.
Ход поисковых работ лично контролирует глава МЧС республики генерал-майор внутренней службы Алексей Артёмов. Для координации действий правоохранительных органов и спасательных служб на место происшествия выехал прокурор Кызыла Владислав Пеняев.
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