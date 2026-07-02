Рейтинг@Mail.ru
Пропавшие в Кызыле 13-летние девочки ранее не уходили из дома - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 02.07.2026
Пропавшие в Кызыле 13-летние девочки ранее не уходили из дома

Прокуратуры Тувы: пропавшие в Кызыле 13-летние девочки ранее не уходили из дома

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в город Кызыл, Республика Тыва
Стела на въезде в город Кызыл, Республика Тыва - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в город Кызыл, Республика Тыва . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две 13-летние девочки пропали в Кызыле, ушли из дома около 18:00 в среду и до сих пор не вернулись.
  • Телефоны девочек найдены на берегу Енисея, следственные органы возбудили уголовное дело, прокуратура республики организовала проверку.
  • Ранее они не уходили из дома и характеризуются положительно, сообщили в прокуратуре.
КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. Пропавшие в Кызыле две 13-летние девочки ранее не уходили из дома и характеризуются положительно, сообщили РИА Новости в прокуратуре Тувы.
Ранее МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 часов и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. К поискам подключились спасатели МЧС. Следственные органы возбудили уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку.
«
"Девочки характеризуются положительно. Ранее из дома не уходили. На учетах не состоят", - сказала собеседница агентства.
Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников.
Ход поисковых работ лично контролирует глава МЧС республики генерал-майор внутренней службы Алексей Артёмов. Для координации действий правоохранительных органов и спасательных служб на место происшествия выехал прокурор Кызыла Владислав Пеняев.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
В Курске нашли живым пропавшего мальчика
30 июня, 19:14
 
ПроисшествияКызылМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала