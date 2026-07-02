Стела на въезде в город Кызыл, Республика Тыва . Архивное фото

Стела на въезде в город Кызыл, Республика Тыва

Пропавшие в Кызыле 13-летние девочки ранее не уходили из дома

Краткий пересказ от РИА ИИ Две 13-летние девочки пропали в Кызыле, ушли из дома около 18:00 в среду и до сих пор не вернулись.

Телефоны девочек найдены на берегу Енисея, следственные органы возбудили уголовное дело, прокуратура республики организовала проверку.

Ранее они не уходили из дома и характеризуются положительно, сообщили в прокуратуре.

КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. Пропавшие в Кызыле две 13-летние девочки ранее не уходили из дома и характеризуются положительно, сообщили РИА Новости в прокуратуре Тувы.

Ранее МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 часов и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. К поискам подключились спасатели МЧС . Следственные органы возбудили уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку.

« "Девочки характеризуются положительно. Ранее из дома не уходили. На учетах не состоят", - сказала собеседница агентства.

Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников.