В Курске арестовали трех мужчин после попытки сжечь человека в лесу

Краткий пересказ от РИА ИИ Ленинский районный суд города Курска отправил под арест троих фигурантов за попытку убийства с особой жестокостью юноши 2005 года рождения.

По версии следствия, обвиняемые облили потерпевшего бензином и подожгли в лесном массиве.

КУРСК, 2 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд города Курска отправил под арест троих фигурантов за попытку убийства с особой жестокостью юноши 2005 года рождения, которого они облили бензином и подожгли, сообщили в судебной системе региона.

В четверг в пресс-службе судов региона сообщили, что Ленинский районный суд Курска рассмотрел ходатайства следственного комитета об избрании меры пресечения лицам, обвиняемым в покушении на убийство с особой жестокостью.

"По версии органов предварительного следствия, 30.06.2026 в ночное время Гончаров И.А., Мезенцев Д.Э. и Пузанов И.А., находясь в лесном массиве по ул. Заводской, предварительно договорившись, с целью совершения убийства привязали к дереву парня 2005 г.р., облили его бензином и подожгли", - говорится в канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области на платформе " Макс ".

Уточняется, что обвиняемые не смогли довести умысел до конца, поскольку пострадавшему была вызвана бригада скорой медицинской помощи, и он был доставлен в больницу.

« "Обвиняемым в совершении особо тяжкого преступления Гончарову И.А. и Мезенцеву Д.Э. избрана мера пресечения – заключение под стражу, Пузанову И.А. – домашний арест", - сообщили в суде.