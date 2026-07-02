В Курске арестовали трех мужчин после попытки сжечь человека в лесу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ленинский районный суд города Курска отправил под арест троих фигурантов за попытку убийства с особой жестокостью юноши 2005 года рождения.
- По версии следствия, обвиняемые облили потерпевшего бензином и подожгли в лесном массиве.
КУРСК, 2 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд города Курска отправил под арест троих фигурантов за попытку убийства с особой жестокостью юноши 2005 года рождения, которого они облили бензином и подожгли, сообщили в судебной системе региона.
В четверг в пресс-службе судов региона сообщили, что Ленинский районный суд Курска рассмотрел ходатайства следственного комитета об избрании меры пресечения лицам, обвиняемым в покушении на убийство с особой жестокостью.
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"По версии органов предварительного следствия, 30.06.2026 в ночное время Гончаров И.А., Мезенцев Д.Э. и Пузанов И.А., находясь в лесном массиве по ул. Заводской, предварительно договорившись, с целью совершения убийства привязали к дереву парня 2005 г.р., облили его бензином и подожгли", - говорится в канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области на платформе "Макс".
Уточняется, что обвиняемые не смогли довести умысел до конца, поскольку пострадавшему была вызвана бригада скорой медицинской помощи, и он был доставлен в больницу.
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"Обвиняемым в совершении особо тяжкого преступления Гончарову И.А. и Мезенцеву Д.Э. избрана мера пресечения – заключение под стражу, Пузанову И.А. – домашний арест", - сообщили в суде.
Отмечается, что судебные акты могут быть обжалованы.