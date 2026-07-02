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На Кубани разработали единые меры для стабилизации работы АЗС - РИА Новости, 02.07.2026
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19:34 02.07.2026
На Кубани разработали единые меры для стабилизации работы АЗС

На Кубани разработали единые меры по стабилизации ситуации на АЗС

© Fotolia / kawa10Заправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Fotolia / kawa10
Заправка автомобиля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева разработаны единые меры для стабилизации ситуации на АЗС.
  • На определенных заправках с 3:00 до 6:00 будут обслуживать только транспорт экстренных, оперативных и специальных служб, а также коммунальной техники.
  • Рассматривается предложение о полном запрете отпуска любых видов топлива в канистры и другие емкости на всех АЗС региона.
КРАСНОДАР, 2 июл - РИА Новости. Единые меры по стабилизации ситуации на АЗС разработан по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сообщает оперативный штаб региона.
"Рабочая группа по вопросам топливообеспечения Краснодарского края, созданная по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, разработала единые меры для стабилизации ситуации на АЗС в муниципалитетах", - говорится в сообщении.
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Так, на определенных заправках с 3.00 до 6.00 будут обслуживать транспорт только экстренных, оперативных и специальных служб, а также коммунальной техники. Лимитов на отпуск топлива не будет для общественного транспорта и мусоровозов. Для поддержания дисциплины и регулирования транспортных потоков на АЗС рекомендуется привлекать казаков и волонтеров.
При этом краевым органам власти, администрациям муниципалитетов, а также предприятиям и организациям региона рекомендовали оптимизировать расход нефтепродуктов.
Оперативный штаб также сообщает, что в повестку его внеочередного заседания будет включено предложение о полном запрете отпуска любых видов топлива на всех АЗС в канистры и другие емкости.
Уточняется, что указанные меры будут действовать в период перестройки логистических потоков по своевременному подвозу нефтепродуктов на АЗС региона.
Рабочая группа по топливообеспечению проводит заседания ежедневно, в нее входят представители краевых министерств и ведомств, администраций муниципалитетов и отраслевых компаний, отмечается в сообщении оперштаба.
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