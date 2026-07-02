Депутаты Кубани сократили срок рассмотрения обращений от участников СВО

КРАСНОДАР, 2 июл – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Кубани (ЗСК) приняли закон о сокращении общего срока рассмотрения письменных обращений участников СВО с 30 до 20 дней со дня их регистрации, сообщается на сайте краевого парламента.

"Депутаты ЗСК приняли закон о сокращении срока рассмотрения обращений участников СВО. Изменениями предлагается сократить общий срок рассмотрения их письменных обращений… с 30 дней до 20 дней со дня регистрации таких обращений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что изменения в краевой закон "О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Краснодарском крае" внесены прокуратурой региона.

Председатель законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко подчеркнул, что бюрократическая волокита в отношении участников СВО недопустима, она противоречит позиции государства.

"Учитывая разнообразие этих мер соцподдержки для участников СВО, значимость оказываемой ребятам помощи при обустройстве ими своего быта и решении других не менее актуальных вопросов, затягивать с оформлением необходимых документов для предоставления положенных льгот и ответами на обращения по данной теме было бы просто непростительно", - подчеркнул Юрий Бурлачко.