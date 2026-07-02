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Депутаты Кубани сократили срок рассмотрения обращений от участников СВО - РИА Новости, 02.07.2026
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Краснодарский край
 
12:48 02.07.2026
Депутаты Кубани сократили срок рассмотрения обращений от участников СВО

На Кубани сократили срок рассмотрения обращений от участников СВО до 20 дней

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетераны СВО
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
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Ветераны СВО. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 2 июл – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Кубани (ЗСК) приняли закон о сокращении общего срока рассмотрения письменных обращений участников СВО с 30 до 20 дней со дня их регистрации, сообщается на сайте краевого парламента.
"Депутаты ЗСК приняли закон о сокращении срока рассмотрения обращений участников СВО. Изменениями предлагается сократить общий срок рассмотрения их письменных обращений… с 30 дней до 20 дней со дня регистрации таких обращений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что изменения в краевой закон "О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Краснодарском крае" внесены прокуратурой региона.
Председатель законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко подчеркнул, что бюрократическая волокита в отношении участников СВО недопустима, она противоречит позиции государства.
"Учитывая разнообразие этих мер соцподдержки для участников СВО, значимость оказываемой ребятам помощи при обустройстве ими своего быта и решении других не менее актуальных вопросов, затягивать с оформлением необходимых документов для предоставления положенных льгот и ответами на обращения по данной теме было бы просто непростительно", - подчеркнул Юрий Бурлачко.
Он добавил, что поправки в краевой закон несут дополнительные гарантии того, что их просьбы не затеряются среди документов, а при личном визите участника СВО то или иное ведомство примет их в первую очередь.
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