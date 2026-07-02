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Многодетные семьи Кубани получили право на бесплатную парковку - РИА Новости, 02.07.2026
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Краснодарский край
 
12:46 02.07.2026
Многодетные семьи Кубани получили право на бесплатную парковку

Многодетным семьям Кубани предоставили право на бесплатную парковку

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОДАР, 2 июл – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) приняли закон, предоставляющий многодетным семьям Кубани бесплатное пользование краевыми и муниципальными парковками, сообщается на сайте парламента региона.
"На 84-й сессии ЗСК депутаты проголосовали за расширение мер поддержки для многодетных родителей. Закон устанавливает для многодетных родителей и опекунов право бесплатного пользования платными парковками, находящимися в краевой или муниципальной собственности", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что льгота действует только для тех автовладельцев, которые зарегистрированы по месту жительства на территории Краснодарского края.
Председатель заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в ходе 84-й сессии подчеркнул, что принятие закона избавит многодетные семьи от немалой статьи расходов.
"Выехать за покупками, отвезти ребенка в школу или на соревнования – эти поездки практически всегда сопряжены с необходимостью оставлять автомобиль на стоянке. В конце концов, для значительной части многодетных семей личный транспорт – это чуть ли не единственная возможность выбраться всем вместе на какое-либо мероприятие или в путешествие по краю", - заключил Бурлачко.
 
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