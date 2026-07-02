Куба не откажется от социалистической модели развития, Диас-Канель

Краткий пересказ от РИА ИИ Куба не намерена отказываться от социалистической модели развития, несмотря на экономические трудности и внешнее давление.

Кубинская модель основана на принципах солидарности, равенства и социальной интеграции, а государство стремится защищать наиболее уязвимые категории населения.

На Кубе все дети имеют бесплатный доступ к образованию, а любой гражданин может бесплатно получить высшее образование и ученую степень.

МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости. Куба не намерена отказываться от социалистической модели развития, несмотря на экономические трудности и внешнее давление, заявил президент страны Мигель Диас-Канель.

"Мы выбрали собственный путь и строим свою модель. Мы не собираемся навязывать ее кому-либо, но именно так хотим развивать нашу страну", - сказал Диас-Канель в интервью телеканалу Sky News.

Президент отверг утверждения, что рыночная экономика сама по себе способна обеспечить социальную справедливость. По его словам, кубинская модель основана на принципах солидарности, равенства и социальной интеграции, а государство стремится защищать наиболее уязвимые категории населения, несмотря на ограничения, вызванные американской блокадой.

Диас-Канель отметил, что на Кубе все дети имеют бесплатный доступ к образованию независимо от происхождения, уровня доходов семьи или цвета кожи, а любой гражданин может бесплатно получить высшее образование и ученую степень. По его мнению, именно эти достижения демонстрируют жизнеспособность кубинской социальной модели.

Он также подчеркнул, что власти продолжают совершенствовать экономическую модель страны, расширяя участие различных экономических субъектов и внедряя изменения, однако делают это без отказа от социалистических принципов и курса на социальную справедливость.

Национальная ассамблея народной власти Кубы в конце июня утвердила предложенный правительством пакет экономических и социальных преобразований. Они предусматривают преобразование государственных предприятий в акционерные общества, допуск частного и иностранного капитала в новые отрасли, создание частных компаний в сельском хозяйстве, либерализацию внешней торговли и реформу банковской системы.