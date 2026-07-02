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Куба не боится возможного военного конфликта с США, заявил Диас-Канель - РИА Новости, 02.07.2026
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22:41 02.07.2026
Куба не боится возможного военного конфликта с США, заявил Диас-Канель

Диас-Канель: Куба не боится военного конфликта с США, но готова к диалогу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель
Президент Кубы Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент Кубы Мигель Диас-Канель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Куба не боится возможного военного конфликта с США и готова защищать свой суверенитет.
  • Президент Мигель Диас-Канель заявил, что приоритетом для Кубы является предотвращение конфронтации и диалог с Вашингтоном.
  • Он подчеркнул готовность кубинцев защищать независимость страны и выразил уверенность в единстве народа в случае нападения.
МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости. Куба не боится возможного военного конфликта с США и готова защищать свой суверенитет, однако считает приоритетом предотвращение конфронтации и выступает за диалог с Вашингтоном, заявил президент страны Мигель Диас-Канель.
"Мы не хотим войны, но мы ее не боимся и готовимся к тому, чтобы нас не застали врасплох и чтобы мы не потерпели поражение", - сказал Диас-Канель в интервью телеканалу Sky News.
По его словам, заявления президента США Дональда Трампа о Кубе и риторика американской администрации являются угрожающим сигналом, который Гавана воспринимает серьезно. При этом кубинский президент выразил уверенность, что в случае нападения народ страны "ответит единством, твердостью и защитой своего суверенитета".
Диас-Канель отметил, что Куба не считает военное противостояние неизбежным и стремится избежать его. Он заявил, что США и Куба могли бы поддерживать добрососедские отношения, развивать сотрудничество в сфере науки, культуры, образования и экономики, если бы разногласия решались путем переговоров, а не угроз.
Президент напомнил слова Фиделя Кастро о том, что "не существует непобедимых врагов", и заявил, что в вооруженных конфликтах решающее значение имеют не только военная мощь и технологии, но и убеждения народа. В качестве примера он привел героя войны за независимость Кубы Антонио Масео.
Диас-Канель подчеркнул, что кубинцы готовы защищать независимость страны "до последней капли крови".
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