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США против обсуждения в ООН отмены эмбарго против Кубы, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2026
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15:16 02.07.2026
США против обсуждения в ООН отмены эмбарго против Кубы, пишут СМИ

Politico: США намерены выступить против обсуждения отмены эмбарго против Кубы

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США намерены выступить против инициативы Кубы провести заседание в Генассамблее ООН о необходимости отмены экономического эмбарго, введенного Вашингтоном против Кубы.
  • Власти Кубы в июне запросили проведение заседания ГА ООН, посвященного необходимости прекращения санкций США против страны.
  • Госдепартамент США считает, что ежегодная резолюция Кубы по эмбарго в Генассамблее ООН дает Гаване достаточную площадку для продвижения своей позиции, и новые дебаты будут способствовать укреплению режима и приведут к бессмысленной трате времени и ресурсов.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. США намерены выступить против инициативы Кубы провести заседание в Генассамблее ООН о необходимости отмены введенного Вашингтоном экономического эмбарго против страны, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренний документ госдепартамента.
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"США планируют выступить против предложения Кубы провести дебаты о "необходимости прекращения экономического, торгового и финансового эмбарго, введенного Соединенными Штатами", - говорится в публикации.
Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в письме сотрудникам ведомства. Дипломатам поручено добиваться, чтобы другие миссии при ООН либо поддержали возражение США, либо воздержались.
В госдепе считают, что ежегодная резолюция Кубы по эмбарго в Генассамблее ООН и так дает Гаване площадку для продвижения своей позиции, следует из письма. По мнению Вашингтона, новые открытые дебаты "под предлогом обсуждения гуманитарной ситуации ситуации лишь способствуют укреплению режима и приводят к бессмысленной трате ценного времени и ресурсов".
США также планируют предупредить традиционных сторонников Гаваны, что будут внимательно следить за их заявлениями на дебатах и не хотят, чтобы там звучали тезисы, способные осложнить отношения с Вашингтоном, сказано в материале.
Соединенные Штаты сохраняют экономическое эмбарго против Кубы более шести десятилетий. Кубинские власти считают санкции главной причиной экономических трудностей страны и требуют их полной отмены.
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