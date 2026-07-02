США против обсуждения в ООН отмены эмбарго против Кубы, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ США намерены выступить против инициативы Кубы провести заседание в Генассамблее ООН о необходимости отмены экономического эмбарго, введенного Вашингтоном против Кубы.

Власти Кубы в июне запросили проведение заседания ГА ООН, посвященного необходимости прекращения санкций США против страны.

Госдепартамент США считает, что ежегодная резолюция Кубы по эмбарго в Генассамблее ООН дает Гаване достаточную площадку для продвижения своей позиции, и новые дебаты будут способствовать укреплению режима и приведут к бессмысленной трате времени и ресурсов.

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. США намерены выступить против инициативы Кубы провести заседание в Генассамблее ООН о необходимости отмены введенного Вашингтоном экономического эмбарго против страны, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренний документ госдепартамента.

Власти Кубы в июне запросили проведение заседания ГА ООН , посвященного необходимости прекращения санкций США против страны.

"США планируют выступить против предложения Кубы провести дебаты о "необходимости прекращения экономического, торгового и финансового эмбарго, введенного Соединенными Штатами", - говорится в публикации.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в письме сотрудникам ведомства. Дипломатам поручено добиваться, чтобы другие миссии при ООН либо поддержали возражение США, либо воздержались.

В госдепе считают, что ежегодная резолюция Кубы по эмбарго в Генассамблее ООН и так дает Гаване площадку для продвижения своей позиции, следует из письма. По мнению Вашингтона, новые открытые дебаты "под предлогом обсуждения гуманитарной ситуации ситуации лишь способствуют укреплению режима и приводят к бессмысленной трате ценного времени и ресурсов".

США также планируют предупредить традиционных сторонников Гаваны, что будут внимательно следить за их заявлениями на дебатах и не хотят, чтобы там звучали тезисы, способные осложнить отношения с Вашингтоном, сказано в материале.