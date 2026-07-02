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Куба полностью готова к отражению американской агрессии, рассказал эксперт - РИА Новости, 02.07.2026
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04:34 02.07.2026 (обновлено: 12:38 02.07.2026)
Куба полностью готова к отражению американской агрессии, рассказал эксперт

Латиноамериканист Ромеро: Куба готова к отражению американской агрессии

© AP Photo / JAVIER GALEANOКубинские военные во время парада
Кубинские военные во время парада - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / JAVIER GALEANO
Кубинские военные во время парада. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Куба много лет готовилась к затяжной войне и готовила свое население к возможным боестолкновениям.
  • 85–90 % совершеннолетних кубинцев прошли военную подготовку и имеют доступ к взрывчатке и стрелковому оружию.
  • США усилили политическое и экономическое давление на Кубу, введя пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, и объявив чрезвычайное положение из-за якобы имеющейся кубинской угрозы нацбезопасности США.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости, Олег Краев. Куба много лет готовилась к затяжной войне, и ее население способно дать отпор при возможном вторжении США, рассказал РИА Новости латиноамериканист из Национального автономного университета Мексики Рауль Ромеро.
"Куба много лет готовилась к затяжной войне, прямым боестолкновениям и готовила свое население: 85-90% совершеннолетних кубинцев прошли военную подготовку и имеют доступ к взрывчатке и стрелковому оружию", - заявил он.
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Ромеро подчеркнул, что жители острова обучены быстро реагировать на чрезвычайные ситуации, включая вторжение противника. Куба на протяжении десятилетий живет под угрозой нападения США, напомнил эксперт.
"Множество кубинцев готовы защищать то, что имеют", - считает собеседник агентства.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
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