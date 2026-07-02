Краткий пересказ от РИА ИИ Куба много лет готовилась к затяжной войне и готовила свое население к возможным боестолкновениям.

85–90 % совершеннолетних кубинцев прошли военную подготовку и имеют доступ к взрывчатке и стрелковому оружию.

США усилили политическое и экономическое давление на Кубу, введя пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, и объявив чрезвычайное положение из-за якобы имеющейся кубинской угрозы нацбезопасности США.

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости, Олег Краев. Куба много лет готовилась к затяжной войне, и ее население способно дать отпор при возможном вторжении США, рассказал РИА Новости латиноамериканист из Национального автономного университета Мексики Рауль Ромеро.

"Куба много лет готовилась к затяжной войне, прямым боестолкновениям и готовила свое население: 85-90% совершеннолетних кубинцев прошли военную подготовку и имеют доступ к взрывчатке и стрелковому оружию", - заявил он.

Ромеро подчеркнул, что жители острова обучены быстро реагировать на чрезвычайные ситуации, включая вторжение противника. Куба на протяжении десятилетий живет под угрозой нападения США , напомнил эксперт.

"Множество кубинцев готовы защищать то, что имеют", - считает собеседник агентства.