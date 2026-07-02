Куба полностью готова к отражению американской агрессии, рассказал эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Куба много лет готовилась к затяжной войне и готовила свое население к возможным боестолкновениям.
- 85–90 % совершеннолетних кубинцев прошли военную подготовку и имеют доступ к взрывчатке и стрелковому оружию.
- США усилили политическое и экономическое давление на Кубу, введя пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, и объявив чрезвычайное положение из-за якобы имеющейся кубинской угрозы нацбезопасности США.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости, Олег Краев. Куба много лет готовилась к затяжной войне, и ее население способно дать отпор при возможном вторжении США, рассказал РИА Новости латиноамериканист из Национального автономного университета Мексики Рауль Ромеро.
"Куба много лет готовилась к затяжной войне, прямым боестолкновениям и готовила свое население: 85-90% совершеннолетних кубинцев прошли военную подготовку и имеют доступ к взрывчатке и стрелковому оружию", - заявил он.
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"Множество кубинцев готовы защищать то, что имеют", - считает собеседник агентства.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.