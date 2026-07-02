Гавана вновь обратится в ГА ООН из-за блокады со стороны США

МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости. Блокада Кубы со стороны США достигла невыносимого уровня, она направлена на то, чтобы спровоцировать социальный взрыв в республике, поэтому Гавана вновь намерена вынести вопрос об отмене санкций на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, заявил президент Мигель Диас-Канель.