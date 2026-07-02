Гавана вновь обратится в ГА ООН из-за блокады со стороны США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Мигель Диас-Канель заявил, что блокада Кубы со стороны США достигла невыносимого уровня.
- Гавана вновь намерена вынести вопрос об отмене санкций на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.
МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости. Блокада Кубы со стороны США достигла невыносимого уровня, она направлена на то, чтобы спровоцировать социальный взрыв в республике, поэтому Гавана вновь намерена вынести вопрос об отмене санкций на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, заявил президент Мигель Диас-Канель.
"Поскольку мы верим в многосторонность и в ООН как механизм урегулирования конфликтов, а также потому, что блокада достигла невыносимого уровня с целью спровоцировать социальный взрыв, мы вновь обратимся в Генеральную Ассамблею", - написал Диас-Канель в социальной сети X.
Ежегодно Куба вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию с призывом к прекращению действующего более 60 лет американского торгово-экономического эмбарго. Документ традиционно получает поддержку подавляющего большинства государств - членов всемирной организации, однако носит рекомендательный характер.