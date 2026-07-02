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Гавана вновь обратится в ГА ООН из-за блокады со стороны США - РИА Новости, 02.07.2026
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02:16 02.07.2026
Гавана вновь обратится в ГА ООН из-за блокады со стороны США

Диас-Канель: блокада США провоцирует социальный взрыв на Кубе

© AP Photo / Ramon EspinosaГавана, Куба
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Гавана, Куба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Мигель Диас-Канель заявил, что блокада Кубы со стороны США достигла невыносимого уровня.
  • Гавана вновь намерена вынести вопрос об отмене санкций на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.
МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости. Блокада Кубы со стороны США достигла невыносимого уровня, она направлена на то, чтобы спровоцировать социальный взрыв в республике, поэтому Гавана вновь намерена вынести вопрос об отмене санкций на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, заявил президент Мигель Диас-Канель.
"Поскольку мы верим в многосторонность и в ООН как механизм урегулирования конфликтов, а также потому, что блокада достигла невыносимого уровня с целью спровоцировать социальный взрыв, мы вновь обратимся в Генеральную Ассамблею", - написал Диас-Канель в социальной сети X.
Ежегодно Куба вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию с призывом к прекращению действующего более 60 лет американского торгово-экономического эмбарго. Документ традиционно получает поддержку подавляющего большинства государств - членов всемирной организации, однако носит рекомендательный характер.
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