В Крыму четыре города и три района остались без света

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"Вследствие технологических нарушений на магистральных сетях, вызванных внешним воздействием, временно прекращена подача электроэнергии в следующих муниципальных образованиях: города Армянск; Красноперекопск; Джанкой и Джанкойский район; город Евпатория и городской округ; Черноморский район; Сакский район", — написал он в своем канале на платформе "Макс".