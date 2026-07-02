В Крыму четыре города и три района остались без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за внешнего воздействия временно прекращена подача электроэнергии в четырех городах и трех районах на севере и западе Крыма.
- Частичное возобновление электроснабжения планируется в течение ближайших суток, но сроки могут быть скорректированы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Четыре города и три района на севере и западе Крыма временно обесточены, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
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"Вследствие технологических нарушений на магистральных сетях, вызванных внешним воздействием, временно прекращена подача электроэнергии в следующих муниципальных образованиях: города Армянск; Красноперекопск; Джанкой и Джанкойский район; город Евпатория и городской округ; Черноморский район; Сакский район", — написал он в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, частично свет появится в течение ближайших суток.
Однако, он добавил, что сроки могут сдвинуться.