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В Крыму четыре города и три района остались без света - РИА Новости, 02.07.2026
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11:27 02.07.2026 (обновлено: 14:30 02.07.2026)
В Крыму четыре города и три района остались без света

В Крыму четыре города и три района остались без света, ведутся работы

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за внешнего воздействия временно прекращена подача электроэнергии в четырех городах и трех районах на севере и западе Крыма.
  • Частичное возобновление электроснабжения планируется в течение ближайших суток, но сроки могут быть скорректированы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Четыре города и три района на севере и западе Крыма временно обесточены, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
«

"Вследствие технологических нарушений на магистральных сетях, вызванных внешним воздействием, временно прекращена подача электроэнергии в следующих муниципальных образованиях: города Армянск; Красноперекопск; Джанкой и Джанкойский район; город Евпатория и городской округ; Черноморский район; Сакский район", — написал он в своем канале на платформе "Макс".

По его словам, частично свет появится в течение ближайших суток.
Однако, он добавил, что сроки могут сдвинуться.
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Республика КрымАрмянскДжанкойЮрий Гоцанюк
 
 
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