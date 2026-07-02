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В Крыму побит рекорд жары 1938 года - РИА Новости, 02.07.2026
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07:24 02.07.2026 (обновлено: 12:46 02.07.2026)
В Крыму побит рекорд жары 1938 года

В Симферополе в среду, воздух прогрелся до 35,9 градуса

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на набережной в Ялте
Люди отдыхают на набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Люди отдыхают на набережной в Ялте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Симферополе зафиксирован новый температурный рекорд: воздух прогрелся до 35,9 градуса.
  • Предыдущий рекорд держался с 1938 года и составлял 33,9 градуса.
  • В четверг в Крыму сохранится аномально жаркая погода со среднесуточными значениями температур воздуха на семь градусов выше нормы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Новый температурный рекорд зафиксирован в Симферополе в среду, воздух прогрелся до 35,9 градуса, что на два градуса выше рекордного значения 1938 года, сообщили РИА Новости в гидрометцентре полуострова.
"Накануне в Симферополе на метеостанциях зафиксирована максимальная температура воздуха 35,9 градуса. Это новый температурный максимум для 1 июля за всю историю наблюдений в Симферополе. Предыдущий рекорд держался с 1938 года", - рассказали в гидрометцентре.
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Максимальная температура воздуха в 1938 году 1 июля достигала 33,9 градуса, то есть новое значение выше рекордного сразу на два градуса. В гидрометцентре рассказали, что накануне наиболее высокая температура воздуха в Крыму была зафиксирована именно в Симферополе.
В четверг в Крыму сохранится ясная и аномально жаркая погода со среднесуточными значениями температур воздуха на семь градусов выше нормы. Температура воздуха ночью составит 19-24 градусов, в горах - 14-18. Днем температура будет варьироваться от плюс 30 до плюс 35, в горах - до 28 градусов. Небольшое похолодание ожидается после пятницы.
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