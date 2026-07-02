В Крыму побит рекорд жары 1938 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Новый температурный рекорд зафиксирован в Симферополе в среду, воздух прогрелся до 35,9 градуса, что на два градуса выше рекордного значения 1938 года, сообщили РИА Новости в гидрометцентре полуострова.

В четверг в Крыму сохранится ясная и аномально жаркая погода со среднесуточными значениями температур воздуха на семь градусов выше нормы. Температура воздуха ночью составит 19-24 градусов, в горах - 14-18. Днем температура будет варьироваться от плюс 30 до плюс 35, в горах - до 28 градусов. Небольшое похолодание ожидается после пятницы.