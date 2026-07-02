Краткий пересказ от РИА ИИ Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла призвал провести полное расследование теракта на газопроводах «Северный поток», чтобы установить заказчиков и выяснить, причастны ли к этому преступлению другие государства.

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах «Северный поток» гражданину Украины Сергею К., считая, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.

Взрывы на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» произошли 26 сентября 2022 года, и Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал в полной мере расследовать теракт на газопроводах "Северный поток", чтобы установить заказчиков и выяснить, причастны ли к этому преступлению другие государства.

Ранее Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" гражданину Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.

"Теракт против жизненно важной артерии немецкой промышленности должен быть расследован бескомпромиссно и в полной мере. Для этого необходимо, в первую очередь, вывести заказчиков на чистую воду перед лицом общественности", - написал Крупалла в соцсети X

По его словам, нельзя останавливаться перед тогдашним руководством украинской армии и украинской спецслужбы.

"Только так мы узнаем, причастны ли другие государства к предполагаемому военному преступлению против Германии. Уже сейчас улик достаточно, чтобы прекратить любую военную помощь Украине", - подчеркнул он.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.