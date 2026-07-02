Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла призвал провести полное расследование теракта на газопроводах «Северный поток», чтобы установить заказчиков и выяснить, причастны ли к этому преступлению другие государства.
- Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах «Северный поток» гражданину Украины Сергею К., считая, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.
- Взрывы на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» произошли 26 сентября 2022 года, и Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал в полной мере расследовать теракт на газопроводах "Северный поток", чтобы установить заказчиков и выяснить, причастны ли к этому преступлению другие государства.
Ранее Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" гражданину Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.
"Теракт против жизненно важной артерии немецкой промышленности должен быть расследован бескомпромиссно и в полной мере. Для этого необходимо, в первую очередь, вывести заказчиков на чистую воду перед лицом общественности", - написал Крупалла в соцсети X.
По его словам, нельзя останавливаться перед тогдашним руководством украинской армии и украинской спецслужбы.
"Только так мы узнаем, причастны ли другие государства к предполагаемому военному преступлению против Германии. Уже сейчас улик достаточно, чтобы прекратить любую военную помощь Украине", - подчеркнул он.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.