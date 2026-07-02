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В ЦБ рассказали о периоде охлаждения в законопроекте о криптовалютах - РИА Новости, 02.07.2026
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11:26 02.07.2026
В ЦБ рассказали о периоде охлаждения в законопроекте о криптовалютах

ЦБ: период охлаждения в законе о криптовалютах нужен для защиты от мошенников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Период охлаждения в законопроекте о регулировании рынка криптовалют предусмотрен при переводах на другие счета и внедрен для защиты инвесторов от мошенников.
  • Законопроект предусматривает период охлаждения длительностью 48 часов и распространяется на неквалифицированных инвесторов.
  • Госдума в апреле приняла в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Период охлаждения в законопроекте о регулировании рынка криптовалют предусмотрен при переводах на другие счета и внедрен для защиты инвесторов от мошенников, рассказал первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
Законопроект о регулировании криптовалют в России предусматривает период охлаждения длительностью 48 часов и распространяется на неквалифицированных инвесторов, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.
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"Весь трейдинг, никакого периода охлаждения по нему нет. Вы обратите, пожалуйста, прямо точно посмотрите. Это только при переводах на другие счета и так далее. Речь шла только о том, чтобы мошенникам деньги не доставались", - уточнил Чистюхин.
По его словам, для брокерской деятельности периода охлаждения нет, и это четко прописано в законе.
Госдума в апреле приняла в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России.
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ЭкономикаРоссияВладимир ЧистюхинАнатолий АксаковГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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