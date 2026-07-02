В ЦБ рассказали о периоде охлаждения в законопроекте о криптовалютах

Краткий пересказ от РИА ИИ Период охлаждения в законопроекте о регулировании рынка криптовалют предусмотрен при переводах на другие счета и внедрен для защиты инвесторов от мошенников.

Законопроект предусматривает период охлаждения длительностью 48 часов и распространяется на неквалифицированных инвесторов.

Госдума в апреле приняла в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах".

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Период охлаждения в законопроекте о регулировании рынка криптовалют предусмотрен при переводах на другие счета и внедрен для защиты инвесторов от мошенников, рассказал первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

Законопроект о регулировании криптовалют в России предусматривает период охлаждения длительностью 48 часов и распространяется на неквалифицированных инвесторов, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

"Весь трейдинг, никакого периода охлаждения по нему нет. Вы обратите, пожалуйста, прямо точно посмотрите. Это только при переводах на другие счета и так далее. Речь шла только о том, чтобы мошенникам деньги не доставались", - уточнил Чистюхин.

По его словам, для брокерской деятельности периода охлаждения нет, и это четко прописано в законе.