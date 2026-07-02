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Обсуждение строительства "Силы Сибири 2" продолжится, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2026
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11:56 02.07.2026 (обновлено: 12:34 02.07.2026)
Обсуждение строительства "Силы Сибири 2" продолжится, заявил Песков

Песков: обсуждение строительства "Силы Сибири 2" продолжится

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тема строительства газопровода "Сила Сибири 2" затрагивалась в ходе визита президента Владимира Путина в Китай.
  • Обсуждение темы газопровода продолжится на корпоративном уровне.
  • Монголия, являющаяся транзитной страной для "Силы Сибири 2", ожидает продвижения переговоров между Россией и Китаем по строительству газопровода в рамках Восточного экономического форума.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Тема строительства газопровода "Сила Сибири 2" затрагивалась в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай, ее обсуждение продолжится на корпоративном уровне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее торговый представитель Монголии в РФ Нинж Дэмбэрэл заявил РИА Новости, что Монголия, являющаяся транзитной страной для "Силы Сибири 2", ожидает продвижения переговоров между Россией и Китаем по строительству газопровода в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в начале сентября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
У России газа хватит на три "Силы Сибири — 2" для Китая
22 мая, 08:00
"Тема затрагивалась в ходе недавнего визита президента Путина в Китай. Разумеется, на корпоративном уровне продолжится обсуждение этой темы, но состоится ли финализация на форуме или нет, этого я вам сейчас сказать не берусь", - сказал Песков в ответ на вопрос РИА Новости, действительно ли на форуме планируется продолжить диалог о строительстве газопровода и получится ли там финализировать договоренности.
Он уточнил, что, поскольку это корпоративный процесс, в Кремле пока не располагают такой информацией.
"Сила Сибири 2" - проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в сентябре 2025 года сообщил о подписании с китайской нефтегазовой корпорации CNPC юридически обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2" мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае 2026 года Песков сообщал, что прогресс по "Силе Сибири 2" есть, но стороны еще не подошли к финализации договоренностей.
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Монголия ожидает продвижения по "Силе Сибири — 2" в сентябре
1 июля, 06:35
 
ЭкономикаРоссияКитайМонголияВладимир ПутинДмитрий ПесковАлексей МиллерГазпромСила Сибири — 2
 
 
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