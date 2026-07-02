Обсуждение строительства "Силы Сибири 2" продолжится, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ Тема строительства газопровода "Сила Сибири 2" затрагивалась в ходе визита президента Владимира Путина в Китай.

Обсуждение темы газопровода продолжится на корпоративном уровне.

Монголия, являющаяся транзитной страной для "Силы Сибири 2", ожидает продвижения переговоров между Россией и Китаем по строительству газопровода в рамках Восточного экономического форума.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Тема строительства газопровода "Сила Сибири 2" затрагивалась в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай, ее обсуждение продолжится на корпоративном уровне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее торговый представитель Монголии РФ Нинж Дэмбэрэл заявил РИА Новости, что Монголия, являющаяся транзитной страной для "Силы Сибири 2", ожидает продвижения переговоров между Россией и Китаем по строительству газопровода в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в начале сентября.

"Тема затрагивалась в ходе недавнего визита президента Путина в Китай. Разумеется, на корпоративном уровне продолжится обсуждение этой темы, но состоится ли финализация на форуме или нет, этого я вам сейчас сказать не берусь", - сказал Песков в ответ на вопрос РИА Новости, действительно ли на форуме планируется продолжить диалог о строительстве газопровода и получится ли там финализировать договоренности.

Он уточнил, что, поскольку это корпоративный процесс, в Кремле пока не располагают такой информацией.

"Сила Сибири 2" - проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в сентябре 2025 года сообщил о подписании с китайской нефтегазовой корпорации CNPC юридически обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2" мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".