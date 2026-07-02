Эксперт оценила, можно ли сэкономить из-за отключения горячей воды

Краткий пересказ от РИА ИИ Отключение горячей воды позволяет сэкономить небольшую сумму на коммунальных платежах.

В период отпуска экономия на коммунальных платежах может составить примерно половину расходов, в зависимости от срока отсутствия.

Расход горячей воды в семье из трех человек составляет примерно 6 кубометров в месяц, и в период отключения он может снизиться до 4 и 3 кубометров в городе и области соответственно.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Отключение горячей воды позволит сэкономить небольшую сумму на коммунальных платежах, а в период отпуска экономия может быть существенной - примерно вполовину, в зависимости от срока отсутствия по месту проживания, сообщила РИА Новости заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

"Говоря об отключении горячей воды на профилактику, стоит сказать, что в целом большой экономии со стороны бюджета семьи не будет, но все же стоит отметить, что небольшая разницы в расходах за месяц, в котором было отключение, будет", - комментирует эксперт.

Если рассматривать семью из трех человек, то расход горячей воды составляет примерно 6 кубометров в месяц. В период отключения на 10 дней по Москве и 14 - по области он может снизиться до 4 и 3 кубометров соответственно.

Но нельзя сказать, что сэкономленная сумма за горячую воду полностью пойдет в снижение расходов за 2 и 3 кубометра: понадобится электричество или газ, чтобы нагреть воду - будь то установленный бойлер или подогрев воды на плите, рассуждает Коваленко