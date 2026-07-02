Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценила, можно ли сэкономить из-за отключения горячей воды - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:44 02.07.2026
Эксперт оценила, можно ли сэкономить из-за отключения горячей воды

Коваленко: отключение горячей воды позволит сэкономить на коммуналке

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧеловек моет руки.
Человек моет руки. - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Человек моет руки.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отключение горячей воды позволяет сэкономить небольшую сумму на коммунальных платежах.
  • В период отпуска экономия на коммунальных платежах может составить примерно половину расходов, в зависимости от срока отсутствия.
  • Расход горячей воды в семье из трех человек составляет примерно 6 кубометров в месяц, и в период отключения он может снизиться до 4 и 3 кубометров в городе и области соответственно.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Отключение горячей воды позволит сэкономить небольшую сумму на коммунальных платежах, а в период отпуска экономия может быть существенной - примерно вполовину, в зависимости от срока отсутствия по месту проживания, сообщила РИА Новости заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
"Говоря об отключении горячей воды на профилактику, стоит сказать, что в целом большой экономии со стороны бюджета семьи не будет, но все же стоит отметить, что небольшая разницы в расходах за месяц, в котором было отключение, будет", - комментирует эксперт.
Летняя погода в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Горячая пора. Как московские коммунальщики работают в жару
1 июля, 10:00
Если рассматривать семью из трех человек, то расход горячей воды составляет примерно 6 кубометров в месяц. В период отключения на 10 дней по Москве и 14 - по области он может снизиться до 4 и 3 кубометров соответственно.
Но нельзя сказать, что сэкономленная сумма за горячую воду полностью пойдет в снижение расходов за 2 и 3 кубометра: понадобится электричество или газ, чтобы нагреть воду - будь то установленный бойлер или подогрев воды на плите, рассуждает Коваленко.
"Соответственно, говорить о высоких цифрах суммарно в экономии не придется. Экономия может быть в период отпусков, когда граждане уезжают на отдых и не пользуются электричеством, водой и газом. В таком случае счет может сократиться примерно вполовину, в зависимости от срока отсутствия по месту проживания", - заключила она.
Счетчик учета горячей воды - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Периоды отключения горячей воды в России станут короче, рассказали в ГД
20 июня, 02:37
 
МоскваЮлия КоваленкоВысшая школа экономики (ВШЭ)РЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала