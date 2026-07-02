Минздрав Коми рассказал о ситуации с кишечными инфекциями в республике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Республике Коми со второй половины июня начался сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией.
- Ситуация с заболеваемостью кишечными инфекциями в республике Коми находится на контроле специалистов, сообщил республиканский минздрав.
- Пациенты получают необходимую медицинскую помощь.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью кишечными инфекциями в республике Коми находится на контроле специалистов, все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, сообщил республиканский минздрав.
Региональное управление Роспотребнадзора ранее сообщало, что в Коми со второй половины июня начался сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекции, в том числе регистрируются групповые очаги в детских организованных коллективах.
"Министерство здравоохранения Республики Коми информирует о текущей ситуации с оказанием медицинской помощи пациентам с симптомами острой кишечной инфекции в Сыктывкаре и Воркуте. Все пациенты, обратившиеся по поводу кишечных инфекций, получают необходимую медицинскую помощь", - сообщает ведомство.
По данным минздрава, в Республиканской инфекционной больнице пациенты с острыми кишечными инфекциями получают комплексную терапию. В Воркуте медицинская помощь оказывается в амбулаторных условиях, госпитализация никому из пациентов с кишечной инфекцией не потребовалась. Всем больным назначено лечение, в том числе противовирусными препаратами.
"Медицинская служба республики продолжает работать в штатном режиме, ситуация находится на контроле специалистов министерства здравоохранения Республики Коми", - добавили в ведомстве.
Ранее в четверг республиканское следственное управление СК РФ сообщало о проведении процессуальной проверки после публикаций о заболевании энтеровирусной инфекцией воспитанников детских учреждений Воркуты. Также прокуратура организовала проверку по факту вспышки энтеровирусной инфекции в дошкольных учреждениях города.