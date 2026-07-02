Минздрав Коми рассказал о ситуации с кишечными инфекциями в республике

Краткий пересказ от РИА ИИ В Республике Коми со второй половины июня начался сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией.

Ситуация с заболеваемостью кишечными инфекциями в республике Коми находится на контроле специалистов, сообщил республиканский минздрав.

Пациенты получают необходимую медицинскую помощь.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью кишечными инфекциями в республике Коми находится на контроле специалистов, все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, сообщил республиканский минздрав.

Региональное управление Роспотребнадзора ранее сообщало, что в Коми со второй половины июня начался сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекции, в том числе регистрируются групповые очаги в детских организованных коллективах.

"Министерство здравоохранения Республики Коми информирует о текущей ситуации с оказанием медицинской помощи пациентам с симптомами острой кишечной инфекции в Сыктывкаре и Воркуте. Все пациенты, обратившиеся по поводу кишечных инфекций, получают необходимую медицинскую помощь", - сообщает ведомство

По данным минздрава, в Республиканской инфекционной больнице пациенты с острыми кишечными инфекциями получают комплексную терапию. В Воркуте медицинская помощь оказывается в амбулаторных условиях, госпитализация никому из пациентов с кишечной инфекцией не потребовалась. Всем больным назначено лечение, в том числе противовирусными препаратами.

"Медицинская служба республики продолжает работать в штатном режиме, ситуация находится на контроле специалистов министерства здравоохранения Республики Коми", - добавили в ведомстве.