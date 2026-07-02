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В Подмосковье подросток на кроссовом мотоцикле пострадал в ДТП - РИА Новости, 02.07.2026
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23:00 02.07.2026
В Подмосковье подросток на кроссовом мотоцикле пострадал в ДТП

В Подмосковье подросток на кроссовом мотоцикле пострадал в ДТП с легковушкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Коломне произошло ДТП с участием автомобиля «Фольксваген» и кроссового мотоцикла, которым управлял 15-летний подросток.
  • Подросток получил повреждения и был госпитализирован.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Легковушка, поворачивая, столкнулась с 15-летним подростком на кроссовом мотоцикле в подмосковной Коломне, мотоциклист госпитализирован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что примерно в 19.25 у одного из домов на улице Октябрьской Революции произошло ДТП.
"По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки "Фольксваген", выполняя маневр поворота, совершил столкновение с кроссовым мотоциклом", - говорится в сообщении.
В результате аварии 15-летний водитель мотоцикла получил повреждения и был госпитализирован.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияКоломнаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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