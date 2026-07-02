В Подмосковье подросток на кроссовом мотоцикле пострадал в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ В Коломне произошло ДТП с участием автомобиля «Фольксваген» и кроссового мотоцикла, которым управлял 15-летний подросток.

Подросток получил повреждения и был госпитализирован.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Легковушка, поворачивая, столкнулась с 15-летним подростком на кроссовом мотоцикле в подмосковной Коломне, мотоциклист госпитализирован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

В ведомстве сообщили, что примерно в 19.25 у одного из домов на улице Октябрьской Революции произошло ДТП.

"По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки "Фольксваген", выполняя маневр поворота, совершил столкновение с кроссовым мотоциклом", - говорится в сообщении.

В результате аварии 15-летний водитель мотоцикла получил повреждения и был госпитализирован.