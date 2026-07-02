Вице-спикер парламента Китая представит КНР на похоронах Али Хаменеи

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Хэ Вэй будет представлять Китай на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

ПЕКИН, 2 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) Хэ Вэй будет представлять Китай на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП ) Хэ Вэй 3 июля в Тегеране будет представлять Китай на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи", - сказал Го Цзякунь.

Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру. Похоронить его собираются в родном Мешхеде.