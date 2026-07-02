Вице-спикер парламента Китая представит КНР на похоронах Али Хаменеи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Хэ Вэй будет представлять Китай на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
ПЕКИН, 2 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) Хэ Вэй будет представлять Китай на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру. Похоронить его собираются в родном Мешхеде.
Иранские власти ранее сообщили, что прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4-9 июля - ожидается, что в Тегеране с 4 по 6 июля пройдут прощальная церемония и похоронная процессия, в Куме похоронная процессия состоится 7 июля, а в Мешхеде 9 июля пойдет погребение.