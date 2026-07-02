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Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим количеством укусов клещей ​ - РИА Новости, 02.07.2026
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04:57 02.07.2026 (обновлено: 12:39 02.07.2026)
Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим количеством укусов клещей ​

Роспотребнадзор: чаще всего жалуются на укусы клещей жители Свердловской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКлещ
Клещ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Клещ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской, Тюменской, Вологодской, Новосибирской областях, а также в Пермском и Красноярском краях.
  • Для защиты от клещей необходимо носить светлую и закрытую одежду, головной убор, использовать специальные средства для защиты от насекомых и проводить самоосмотры каждые 15–20 минут.
  • В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью и сдать его в лабораторию для исследований на наличие возбудителей инфекционных болезней.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Наибольшее количество обращений от россиян из-за укусов клещей зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Ивановской и других областях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской, Тюменской, Вологодской, Новосибирской областях, а также в Пермском и Красноярском краях", - говорится в сообщении.
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В Роспотребнадзоре добавили, что для защиты от клещей необходимо отдавать предпочтение светлой и закрытой одежде, не забывать надевать головной убор. Также стоит использовать специальные средства для защиты от насекомых, проводить самоосмотры каждые 15-20 минут.
"В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью и сдать снятого клеща в лабораторию для проведения исследований на содержание возбудителей инфекционных болезней", - подчеркнули в ведомстве.
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