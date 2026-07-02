Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим количеством укусов клещей ​

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Наибольшее количество обращений от россиян из-за укусов клещей зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Ивановской и других областях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью и сдать снятого клеща в лабораторию для проведения исследований на содержание возбудителей инфекционных болезней", - подчеркнули в ведомстве.