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Около 337 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей - РИА Новости, 02.07.2026
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01:10 02.07.2026
Около 337 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей

Роспотребнадзор: около 337 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей

© Фото : Александр ЧорголашвилиСамка таежного клеща
Самка таежного клеща - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Александр Чорголашвили
Самка таежного клеща. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 337 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей в этом сезоне.
  • В 2026 году прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали 3,3 миллиона человек в России.
  • Более 189,5 тысяч гектаров территории обработано акарицидами, что составляет 96,2% от запланированного объема.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Около 337 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей в этом сезоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации 3,3 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году. В медицинские учреждения с жалобами на укусы с начала сезона активности клещей обратились около 337 тыс. человек", - говорится в сообщении.
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В Роспотребнадзоре добавили, что для профилактики укусов клещей на территории страны проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано более 189,5 тысяч гектаров, что составляет 96,2% от запланированного объема.
"Самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. Прививаться рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории. Список эндемичных территорий опубликован на сайте Роспотребнадзора", - подчеркнули в ведомстве.
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