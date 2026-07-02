Около 337 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 337 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей в этом сезоне.

В 2026 году прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали 3,3 миллиона человек в России.

Более 189,5 тысяч гектаров территории обработано акарицидами, что составляет 96,2% от запланированного объема.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Около 337 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей в этом сезоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации 3,3 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году. В медицинские учреждения с жалобами на укусы с начала сезона активности клещей обратились около 337 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзоре добавили, что для профилактики укусов клещей на территории страны проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано более 189,5 тысяч гектаров, что составляет 96,2% от запланированного объема.