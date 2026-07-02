Почти 100 мусульманских и православных кладбищ благоустроили в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии за последние несколько лет благоустроили почти 100 мусульманских и православных кладбищ в республике, эта работа продолжается и в текущем году, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Мы продолжаем в нашей республике масштабную программу благоустройства и реставрации кладбищ. Важно отметить, что в рамках этой работы внимание уделяется как мусульманским, так и христианским (православным) местам захоронений. С начала реализации программы уже приведены в порядок 94 кладбища в разных населенных пунктах республики", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в текущем году будут благоустроены еще 15 кладбищ, на каждом из которых создаются достойные условия для посещения мест захоронений, благоустраивается территория, сохраняется исторический облик.

"В Ингушетию нередко приезжают люди разных национальностей, которые ранее проживали в республике и сегодня живут в других регионах. Для них возможность посетить могилы своих родных и близких имеет особое значение. В этом смысле реставрация и благоустройство христианских кладбищ стали для многих из них действительно важным и значимым событием", - отметил глава региона.