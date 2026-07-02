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Глава МИД Турции назвал Китай неостановимой суперсилой - РИА Новости, 02.07.2026
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22:06 02.07.2026
Глава МИД Турции назвал Китай неостановимой суперсилой

Фидан: Китай стал неостановимой суперсилой и уже оказывает влияние на баланс сил

© REUTERS / Amr Abdallah DalshМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Китай превратился в неостановимую суперсилу.
  • По его словам, рост экономического, технологического и военного потенциала Китая делает его одним из ключевых центров силы в многополярном мире.
АНКАРА, 2 июл - РИА Новости. Китай превратился в "неостановимую суперсилу" и уже оказывает определяющее влияние на глобальный баланс сил, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Китай - это неостановимая суперсила. Мир должен учитывать новую реальность и строить отношения, исходя из этого факта", - сказал Фидан в интервью телеканалу CNN Türk.
По словам министра, стремительный рост экономического, технологического и военного потенциала Китая делает его одним из ключевых центров силы в формирующемся многополярном мире. Фидан отметил, что игнорировать эту тенденцию уже невозможно, а международному сообществу предстоит адаптироваться к новым геополитическим реалиям.
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