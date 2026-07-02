Глава МИД Турции назвал Китай неостановимой суперсилой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Китай превратился в неостановимую суперсилу.
- По его словам, рост экономического, технологического и военного потенциала Китая делает его одним из ключевых центров силы в многополярном мире.
АНКАРА, 2 июл - РИА Новости. Китай превратился в "неостановимую суперсилу" и уже оказывает определяющее влияние на глобальный баланс сил, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
По словам министра, стремительный рост экономического, технологического и военного потенциала Китая делает его одним из ключевых центров силы в формирующемся многополярном мире. Фидан отметил, что игнорировать эту тенденцию уже невозможно, а международному сообществу предстоит адаптироваться к новым геополитическим реалиям.