Рейтинг@Mail.ru
Апокалипсис в Киеве: Украина ответила за преступления режима - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 02.07.2026 (обновлено: 17:21 02.07.2026)

Апокалипсис в Киеве: Украина ответила за преступления режима

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
"Знаете ли вы украинскую ночь?" — писал русский классик. Нет, такой ночи, как на четверг, на Украине действительно еще не было.
Основной удар возмездия российских ВС пришелся на Киев. Там, как известно, в жилых кварталах установлена удивительная ПВО, которая сбивает 120 дронов из 100. В результате этой изумительной работы столица Украины всю ночь горела как не в себя.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Захарова ответила на слова Кличко о ночной атаке ВС России по Киеву
Вчера, 15:40
От пожарищ было светло как днем. К утру Киев заволокли черные клубы дыма — восходящее солнце не смогло сквозь них пробиться. Интернет просто ломится от кадров этого апокалипсиса, причем, комментируя взрывы, киевляне массово забывают мову и вспоминают все богатства великого русского непечатного языка.
Вот как описывает происходившее в Киеве корреспондент The New York Times. "Атаку на Киев начали российские дроны. Раздалось "тра-та-та-та", но звуки работы украинской ПВО были заглушены серией мощных взрывов. В центре города вспыхнул гигантский пожар, вскоре загорелся квартал чуть дальше. Мэр Кличко посоветовал киевлянам всю ночь провести в убежище, так как к утру по городу полетели баллистические ракеты. Около двух часов ночи пошла новая серия мощных взрывов. Звуки сигнализации на машинах слились с воем сирен. Воздушный налет продолжался более 11 часов подряд и закончился лишь после семи утра".
Сегодня в Киеве "сохраняется напряженная обстановка". В городе и области не работало электричество. В полдень была вновь объявлена воздушная тревога.
Не склонное к литературным излияниям российское Министерство обороны огласило список пораженных целей. Он впечатляет.
ООО "Радионикс" — предприятие, выпускающее ракеты "Фламинго", которыми киевские нацисты пытаются обстреливать мирные города России. "Атлон Авиа" — это беспилотники, те самые, что сотнями летели по нам в июне. "Антонов", укравший свое имя у легендарной советской корпорации. Это тоже беспилотники. "МЛП-Чайка" — гигантский склад БПЛА. "Грандтерминал" — склад ГСМ, обеспечивающий топливом ВСУ.
Плюсом к этому были вынесены газораспределительные станции в Киеве и области, а также военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Каллас устроила истерику после российского удара возмездия по Киеву
Вчера, 15:24
В довесочек заполыхала гостиница CityHotel Residence. Здесь, в самом центре Киева, любят селиться иностранные наемники ВСУ. Вернее, любили. Больше этого отеля нет.
Пока киевляне по полсуток в дикой давке проводили на станциях метро, где, кстати, нет ни одного туалета, Зеленский гастролировал по Ирландии, вымогая деньги и отдыхая от трудов праведных в пятизвездочном отеле. Конечно, не гетманское это дело — страдать вместе с холопами.
Сейчас Зеленский готовится к саммиту НАТО, который начнется 7 июля. К тому времени дым уляжется и станут хорошо видны масштабы разрушений. Пусть посмотрят натовские спонсоры на кадры апокалипсиса в Киеве — это ведь ваши миллиардные инвестиции сгорели, ребята. Киевская хунта здорово задурила вам мозг россказнями про "перелом" в боевых действиях и преимущество Украины. Но на самом деле она проигрывает — и чем быстрее вы это поймете, тем легче вам будет слиться.
По официальной версии, озвученной той же The New York Times, по украинцам прилетело после того, как они "попытались надавить на Путина". Эта ложь поражает воображение. У нас под Москвой украинский дрон убил шестимесячную девочку, ее маме оторвало ногу, был тяжело ранен отец, чудом выжил ее маленький братик. Это вы называете "надавить на Путина"? Это вы так усиливаете свою переговорную позицию? Ну не удивляйтесь тогда, что у вас все горит.
Многих украинцев очень веселили страдания и гибель наших людей. Все последние годы они мечтали о том, как будет гореть Москва. Июньские атаки на наши города не оставили сомнений в серьезности их намерений. На той стороне нас всех действительно хотят убить, сегодня это ясно даже ребенку.
Что ставит перед нами закономерный вопрос: мы сражаемся с плохим режимом в Киеве или с осатаневшей страной, которая мечтает нас уничтожить? От ответа на этот вопрос зависит и будущая стратегия войны, а также применение по Украине разнообразных спецсредств, ассортимент которых у нас просто огромен.
Дым над Киевом. 2 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
"В огне". Масштаб удара возмездия ВС России по Киеву поразил журналиста
Вчера, 09:08
 
АналитикаКиевУкраинаСпецоперацияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала