"Знаете ли вы украинскую ночь?" — писал русский классик. Нет, такой ночи, как на четверг, на Украине действительно еще не было.

Основной удар возмездия российских ВС пришелся на Киев. Там, как известно, в жилых кварталах установлена удивительная ПВО, которая сбивает 120 дронов из 100. В результате этой изумительной работы столица Украины всю ночь горела как не в себя.

От пожарищ было светло как днем. К утру Киев заволокли черные клубы дыма — восходящее солнце не смогло сквозь них пробиться. Интернет просто ломится от кадров этого апокалипсиса, причем, комментируя взрывы, киевляне массово забывают мову и вспоминают все богатства великого русского непечатного языка.

Вот как описывает происходившее в Киеве корреспондент The New York Times. "Атаку на Киев начали российские дроны. Раздалось "тра-та-та-та", но звуки работы украинской ПВО были заглушены серией мощных взрывов. В центре города вспыхнул гигантский пожар, вскоре загорелся квартал чуть дальше. Мэр Кличко посоветовал киевлянам всю ночь провести в убежище, так как к утру по городу полетели баллистические ракеты. Около двух часов ночи пошла новая серия мощных взрывов. Звуки сигнализации на машинах слились с воем сирен. Воздушный налет продолжался более 11 часов подряд и закончился лишь после семи утра".

Сегодня в Киеве "сохраняется напряженная обстановка". В городе и области не работало электричество. В полдень была вновь объявлена воздушная тревога.

Не склонное к литературным излияниям российское Министерство обороны огласило список пораженных целей. Он впечатляет.

ООО "Радионикс" — предприятие, выпускающее ракеты "Фламинго", которыми киевские нацисты пытаются обстреливать мирные города России. "Атлон Авиа" — это беспилотники, те самые, что сотнями летели по нам в июне. "Антонов", укравший свое имя у легендарной советской корпорации. Это тоже беспилотники. "МЛП-Чайка" — гигантский склад БПЛА. "Грандтерминал" — склад ГСМ, обеспечивающий топливом ВСУ.

Плюсом к этому были вынесены газораспределительные станции в Киеве и области, а также военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

В довесочек заполыхала гостиница CityHotel Residence. Здесь, в самом центре Киева, любят селиться иностранные наемники ВСУ. Вернее, любили. Больше этого отеля нет.

Пока киевляне по полсуток в дикой давке проводили на станциях метро, где, кстати, нет ни одного туалета, Зеленский гастролировал по Ирландии, вымогая деньги и отдыхая от трудов праведных в пятизвездочном отеле. Конечно, не гетманское это дело — страдать вместе с холопами.

Сейчас Зеленский готовится к саммиту НАТО, который начнется 7 июля. К тому времени дым уляжется и станут хорошо видны масштабы разрушений. Пусть посмотрят натовские спонсоры на кадры апокалипсиса в Киеве — это ведь ваши миллиардные инвестиции сгорели, ребята. Киевская хунта здорово задурила вам мозг россказнями про "перелом" в боевых действиях и преимущество Украины. Но на самом деле она проигрывает — и чем быстрее вы это поймете, тем легче вам будет слиться.

По официальной версии, озвученной той же The New York Times, по украинцам прилетело после того, как они "попытались надавить на Путина". Эта ложь поражает воображение. У нас под Москвой украинский дрон убил шестимесячную девочку, ее маме оторвало ногу, был тяжело ранен отец, чудом выжил ее маленький братик. Это вы называете "надавить на Путина"? Это вы так усиливаете свою переговорную позицию? Ну не удивляйтесь тогда, что у вас все горит.

Многих украинцев очень веселили страдания и гибель наших людей. Все последние годы они мечтали о том, как будет гореть Москва. Июньские атаки на наши города не оставили сомнений в серьезности их намерений. На той стороне нас всех действительно хотят убить, сегодня это ясно даже ребенку.