В Киеве мошенники обманули десятки граждан США на полмиллиона долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Киеве разоблачили мошеннический колл-центр, обманувший граждан США более чем на полмиллиона долларов.

Операторы колл-центра убеждали американцев инвестировать средства в криптовалюту, акции и ценные бумаги, используя фейковые платформы и подконтрольные мошенникам криптобиржи.

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Мошеннический колл-центр, действовавший в Киеве, обманул десятки граждан США более чем на полмиллиона долларов, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

"В Киеве разоблачили мошеннический колл-центр, который обманул граждан США более чем на полмиллиона долларов… Операторы звонили гражданам США и убеждали их инвестировать средства в криптовалюту, акции и ценные бумаги. На самом же деле использовали фейковые инвестиционные платформы и подконтрольные мошенникам криптобиржи", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.