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В Киеве мошенники обманули десятки граждан США на полмиллиона долларов - РИА Новости, 02.07.2026
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15:38 02.07.2026
В Киеве мошенники обманули десятки граждан США на полмиллиона долларов

В Киеве мошеннический колл-центр обманул граждан США более чем на $500 тыс

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве разоблачили мошеннический колл-центр, обманувший граждан США более чем на полмиллиона долларов.
  • Операторы колл-центра убеждали американцев инвестировать средства в криптовалюту, акции и ценные бумаги, используя фейковые платформы и подконтрольные мошенникам криптобиржи.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Мошеннический колл-центр, действовавший в Киеве, обманул десятки граждан США более чем на полмиллиона долларов, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.
"В Киеве разоблачили мошеннический колл-центр, который обманул граждан США более чем на полмиллиона долларов… Операторы звонили гражданам США и убеждали их инвестировать средства в криптовалюту, акции и ценные бумаги. На самом же деле использовали фейковые инвестиционные платформы и подконтрольные мошенникам криптобиржи", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
По его словам, после получения денег связь с "клиентами" прерывали. На данный момент установлено около 20 пострадавших. Но, как отметил генпрокурор, их может быть значительно больше.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
МИД: Украинские колл-центры находятся под контролем киевских властей
14 мая, 15:27
 
В миреСШАКиевУкраинаРуслан Кравченко
 
 
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