В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве в четверг объявили воздушную тревогу в 10:47 по московскому времени.
- До этого сигнал тревоги прозвучал в нескольких областях Украины, и там он продолжает действовать.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 10.47 мск. Ранее в четверг сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях. Там он продолжает действовать.
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