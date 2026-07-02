В Киеве вновь прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и на большей части Украины звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги в городе, сообщило украинское радио NV.
"Взрывы в Киеве", - говорится в Telegram-канале радио.
Ранее украинские СМИ уже сообщали о сериях взрывах в городе.
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22 июня 2022, 17:18