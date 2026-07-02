"Попасть туда почти невозможно". Где сейчас живут потомки Иисуса Христа

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти апостола Иуды, брата Господня. О "сродниках", "женах" и "детях" Иисуса множество домыслов, да и для ученых этот вопрос представляют немалую загадку. Впрочем, кое-что насчет "земной родни" Мессии все-таки удалось выяснить.
Вполне реальные люди
Около 20 лет назад знаменитый роман "Код да Винчи" накрыла мощная волна критики — из-за некоторых вольностей, которые позволил себе Дэн Браун. Многим верующим авторские отступления не пришлись по душе.
"С исторической и библейской точек зрения роман изобилует поразительными неточностями", — негодовал в интервью декан теологического факультета американского Университета Биола, профессор Майкл Уилкинс.
© Columbia Pictures (2006)Кадр из фильма "Код Да Винчи"
© Columbia Pictures (2006)
Кадр из фильма "Код Да Винчи"
Ученый не преувеличивал. Как, например, расценивать такой пассаж: у Марии Магдалины были дети от Иисуса Христа, а их потомки в XXI веке вынуждены скрываться от преследования Ватикана?
Сам создатель бестселлера много раз повторял: "Код да Винчи" — плод исключительно его фантазии. К слову, в этом деле Браун далеко не первый. За прошедшие столетия мир достаточно наслушался о "детях" и иных "сродниках" Спасителя.
Церковь, само собой, старалась держаться в стороне от подобных спекуляций. Но вот парадокс: благодатную почву для них дало как раз Евангелие. Так, например, на литургии неизменно звучит отрывок из Священного Писания, способный сбить с толку даже верующего.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетительница фотографирует картину "Святое семейство с маленьким Иоанном Крестителем и Святой Елизаветой" Симоне Кантарини на выставке "Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники"
Посетительница фотографирует картину "Святое семейство с маленьким Иоанном Крестителем и Святой Елизаветой" Симоне Кантарини на выставке "Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники"
"Когда же Он еще говорил к народу, — повествует евангелист Матфей, — Матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? И кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь".
Насчет матери, кажется, все понятно. А вот кто такие "братья"? Из Писания получается, что это вполне реальные люди из плоти и крови, поскольку Иисус противопоставляет их "духовным" — апостолам.
Еще больше запутывает церковный календарь. Полистав его, можно обнаружить, что 2 июля отмечается день памяти апостола Иуды. В Благовествовании от Марка он назван "братом Господним". Но некоторые библеисты сомневаются и склонны отождествлять его с другим учеником Христа — Фаддеем.
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВерующая во время торжественной Рождественской мессы в архикафедральном соборе имени Пресвятой Девы Марии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Верующая во время торжественной Рождественской мессы в архикафедральном соборе имени Пресвятой Девы Марии в Минске
Кроме того, специалисты затрудняются ответить, в какой степени родства с Иисусом были Иосия и Иаков ("братья Господни по плоти"), а также Симеон ("сродник Христов").
Совершенно иной образ
Чьи именно это дети, вопрос не из легких. Одни исследователи полагают, что речь идет о потомстве Иосифа Обручника от первого брака. Ведь, как гласит Евангелие, он взял в жены Деву Марию и "не знал ее".
Западно-христианская традиция утверждает, что земной отец Христа не был ранее женат. Католики считают, что он вел непорочную жизнь и свято хранил девство самой Богоматери. Из этого следует, что братья Господни — более дальние родственники.
Только вот и у самого Иосифа были братья. Один из них — Клеопа. В Священном писании упоминается и его жена Мария. В часы распятия она присутствовала подле Креста.
© Public domainКартина Гвидо Рени "Святой Иосиф с младенцем Иисусом". 1620-е гг.
© Public domain
Картина Гвидо Рени "Святой Иосиф с младенцем Иисусом". 1620-е гг.
Совершенно иной образ Обручника — в православной традиции. Для христиан восточного обряда он — овдовевший старик, у которого есть дети от первого брака. И даже более. Церковный историк IV века Евсевий Кесарийский также упоминает двух сводных сестер Иосифа — Марию и Саломею.
Наличие многочисленной родни Иисуса подтверждают и раннехристианские предания. Согласно одному, после земной смерти Учителя общину возглавил именно Иаков. Его же традиционно считают и первым патриархом Иерусалима.
О высоком авторитете "брата Господня по плоти" свидетельствует и другой случай из Нового Завета. Как-то между христианами разгорелся спор, кого следует обращать в новую веру — только лишь иудеев или же все языческие народы. И решающее слово было именно за Иаковом.
Есть сомнения
Некоторые ученые объясняют особое положение сродника Иисуса именно тем, что он все-таки приходился Иосифу и Марии сыном. В иудейских семьях той эпохи, рассуждают исследователи, считалось постыдным иметь одного ребенка.
Кроме того, в аутентичных евангельских текстах, написанных по-гречески, речь идет именно о "братьях", а не о "кузенах". И язык того времени строго разделяет эти понятия.
Только вот ни Христос, ни его родня, ни ученики греческого не знали, иронично подметил как-то американский библеист Роберт Шиль, а разговаривали на арамейском.
© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкХрам Гроба Господня (в центре) в Иерусалиме
Храм Гроба Господня (в центре) в Иерусалиме
"В нем нет четкого деления на степени родства, — пояснил ученый в одном из интервью. — Для обозначения кузенов использовали иносказание, но чаще всего употребляли просто слово "брат", имея в виду мужчин примерно одного возраста, хоть как-нибудь близких по крови".
А число колен для этого слова, уточнил Шиль, не регламентировано. Поэтому "братом Господним" называли и Иоанна Крестителя. Согласно преданию, он приходился Спасителю троюродным родственником.
И у Предтечи, оказывается, есть потомки. По крайней мере, в этом уверены те, кто так себя называет.
Речь идет о мандеях. Эта религиозная община поселилась на юге Ирака еще в первые века нашей эры и проживает там до сих пор. Ее члены носят особые белые одежды, совершают ритуальные омовения и трапезы. Их вероучение основано на синкретизме христианских и древнеперсидских воззрений.
Группа немногочисленна и очень закрыта, отчего у некоторых исследователей возникает обоснованное сомнение, действительно ли ею управляют прямые потомки Иоанна Крестителя. Ведь нет никаких оснований утверждать, что у него были жена и дети.
"Жена моя…"
Столь же туманен вопрос о браке его "троюродного брата". Единственным источником, где сказано о супружестве Христа, было так называемое Евангелие от Иуды — фрагмент папируса с несколькими фразами.
"Иисус сказал: моя жена…" — гласила одна из них.
© AP Photo / Massimo PincaТуринская плащаница
© AP Photo / Massimo Pinca
Туринская плащаница
Полтора десятка лет назад эти строки произвели в библеистике эффект разорвавшейся бомбы. Однако два года назад выяснилось: артефакт — хоть и искусно выполненная, но все-таки подделка.
А вот с другим весомым аргументом не все так однозначно. Споры о подлинности Туринской плащаницы не утихают. Две последние экспертизы показали диаметрально противоположные результаты. Согласно первой, полотно изготовили в Средние века. Согласно другой — в первые века нашей эры.
Несколько лет назад итальянские биогенетики взяли на проверку еще один фрагмент ткани. И выяснили, что кровь, запечатленная на нем, — настоящая.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСкульптура Христа на территории Курортного парка в Ессентуках
Скульптура Христа на территории Курортного парка в Ессентуках
"Среди всех принадлежащих человеку митохондриальных гаплотипов, найденных на ткани, больше всего относятся к этнической группе, которая до сих пор очень редка для Западной Европы", — сообщил журналистам руководитель исследовательской группы Джанни Баркачча.
Гематологический тест показал наибольшую совместимость образца с плащаницы с друзами. Это закрытое этноконфессиональное сообщество вот уже несколько столетий обособленно проживает на юге Сирии и Ливана, а также на севере Израиля.
Любопытно, что это именно те регионы, где проповедовал Христос. В настоящее время межэтнические браки у друзов под строгим запретом. Но, как предположил Баркачча, две тысячи лет назад к этому относились более лояльно. Так что, не исключено, что обитатели этих земель — родственники Иисуса. Но утверждать с уверенностью пока нельзя.