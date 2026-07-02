Над Курской областью сбили более 150 украинских БПЛА за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки над Курской областью сбиты 158 украинских беспилотников различного типа.
- ВСУ 113 раз применили артиллерию по отселенным районам региона и 13 раз атаковали территорию с помощью взрывных устройств, в результате чего в Рыльске ранены шесть человек, а в Беловском районе и деревне Бирюковка повреждена техника и здание.
КУРСК, 2 июл - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбиты 158 украинских беспилотников различного типа, 113 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 1 июля до 09.00 2 июля сбито 158 вражеских беспилотников различного типа, 113 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что 13 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в Рыльске ранены шесть человек. В Беловском районе повреждены два автомобиля: в селе Белица и на автодороге "Белая - Мокрушино". В деревне Бирюковка Большесолдатского района повреждена крыша частного дома", - уточнил губернатор.
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22 июня 2022, 17:18