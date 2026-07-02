Краткий пересказ от РИА ИИ Глава ВОЗ объявил об окончании вспышки хантавируса, связанной с круизным лайнером MV Hondius.

Последний человек, контактировавший с пассажиром лайнера, вышел из карантина с отрицательным анализом на хантавирус, новых случаев не зафиксировано с 25 мая.

ВОЗ продолжит изучение вируса и запустила исследование с 21 страной для улучшения диагностики и лечения заболевания.

ЖЕНЕВА, 2 июл – РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил об окончании вспышки хантавируса, связанной с круизным лайнером MV Hondius.

ВОЗ считает вспышку хантавируса завершившейся", - сказал он на пресс-конференции, трансляцию вел телеканал DRM.

Как объяснил Гебрейесус , в четверг последний человек, контактировавший с пассажиром лайнера, вышел из карантина, его анализ на хантавирус был отрицательным. Ни одного нового случая не было зафиксировано с 25 мая.

Общее число случаев хантавируса, связанное с лайнером, составило 13, включая трех умерших от заболевания, рассказал глава организации. Минздравы 33 трех стран идентифицировали и отследили более 650 контактов заболевших.

При этом Гебрейесус отметил, что ВОЗ продолжит изучение вируса. Так, организация запустила совместно с 21 страной исследование для улучшения диагностики и лечения заболевания.