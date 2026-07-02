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Глава ВОЗ объявил об окончании вспышки хантавируса - РИА Новости, 02.07.2026
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17:30 02.07.2026
Глава ВОЗ объявил об окончании вспышки хантавируса

Гебрейесус объявил об окончании вспышки хантавируса, связанной с MV Hondius

© AP Photo / Johanna GeronГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Johanna Geron
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ВОЗ объявил об окончании вспышки хантавируса, связанной с круизным лайнером MV Hondius.
  • Последний человек, контактировавший с пассажиром лайнера, вышел из карантина с отрицательным анализом на хантавирус, новых случаев не зафиксировано с 25 мая.
  • ВОЗ продолжит изучение вируса и запустила исследование с 21 страной для улучшения диагностики и лечения заболевания.
ЖЕНЕВА, 2 июл – РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил об окончании вспышки хантавируса, связанной с круизным лайнером MV Hondius.
"ВОЗ считает вспышку хантавируса завершившейся", - сказал он на пресс-конференции, трансляцию вел телеканал DRM.
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Как объяснил Гебрейесус, в четверг последний человек, контактировавший с пассажиром лайнера, вышел из карантина, его анализ на хантавирус был отрицательным. Ни одного нового случая не было зафиксировано с 25 мая.
Общее число случаев хантавируса, связанное с лайнером, составило 13, включая трех умерших от заболевания, рассказал глава организации. Минздравы 33 трех стран идентифицировали и отследили более 650 контактов заболевших.
При этом Гебрейесус отметил, что ВОЗ продолжит изучение вируса. Так, организация запустила совместно с 21 страной исследование для улучшения диагностики и лечения заболевания.
Вспышка хантавируса произошла в начале мая на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила три летальных исхода.
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Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗ
 
 
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